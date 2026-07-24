Leandro Paredes reveló que jugó el Mundial lesionado y puso en duda su continuidad en la Selección

Tras la victoria de Boca ante O’Higgins, Leandro Paredes reveló que jugó el Mundial con una fisura en las costillas y dejó abierta la posibilidad de alejarse de la Selección argentina. También se refirió a las teorías conspirativas.
Leandro Paredes volvió a jugar con la camiseta de Boca Juniors apenas cuatro días después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina perdió frente a España en Nueva Jersey. Pese al desgaste físico y emocional, el mediocampista fue una de las figuras del triunfo por 1-0 ante O’Higgins de Chile en La Bombonera, por los playoffs de la Copa Sudamericana, al asistir de manera magistral a Miguel Merentiel para el único gol del encuentro.
El volante de 32 años fue ovacionado por los hinchas antes del comienzo del partido y respondió dentro del campo de juego con una destacada actuación, completando los 90 minutos. Tras el encuentro, sorprendió al revelar que disputó gran parte de la Copa del Mundo con una lesión en las costillas.
“Dolió mucho al principio. Después, con antiinflamatorios, la fui llevando”, confesó en una entrevista con ESPN, al confirmar que jugó el torneo con una pequeña fisura costal.
Al referirse a la derrota ante España en la final del Mundial, Paredes admitió que todavía es difícil asimilar el golpe, aunque destacó el recorrido del equipo durante los últimos años. “Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos, conseguimos cosas importantes, pero perder la final va a doler, estuvimos muy cerca otra vez. No es fácil mantener el nivel que tuvimos mucho tiempo, si bien se perdió la final, hicimos un Mundial en el que la gente se sintió identificada y eso es muy importante”, sostuvo.
El mediocampista también aprovechó para desestimar las teorías y especulaciones que circularon tras la final. Luego de que distintos rumores ganaran fuerza en redes sociales y medios de comunicación, dejó en claro que la derrota tuvo una explicación futbolística. “Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo al Mundial, durante el Mundial... Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer”, afirmó.
Por último, Paredes evitó confirmar si continuará formando parte de la Selección argentina en las próximas convocatorias y reconoció que necesita tiempo para analizar su futuro. “Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”, concluyó.
Mientras tanto, Boca dio el primer paso en la serie ante O’Higgins y buscará sellar la clasificación en el partido de vuelta, con Paredes como uno de los principales referentes del equipo de Miguel Ángel Arruabarrena.
comentar