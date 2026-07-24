Leandro Paredes reveló que jugó el Mundial lesionado y puso en duda su continuidad en la Selección

El mediocampista también aprovechó para desestimar las teorías y especulaciones que circularon tras la final. Luego de que distintos rumores ganaran fuerza en redes sociales y medios de comunicación, dejó en claro que la derrota tuvo una explicación futbolística. “Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo al Mundial, durante el Mundial... Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer”, afirmó.

Por último, Paredes evitó confirmar si continuará formando parte de la Selección argentina en las próximas convocatorias y reconoció que necesita tiempo para analizar su futuro. “Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”, concluyó.

Mientras tanto, Boca dio el primer paso en la serie ante O’Higgins y buscará sellar la clasificación en el partido de vuelta, con Paredes como uno de los principales referentes del equipo de Miguel Ángel Arruabarrena.