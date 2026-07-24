Torneo Clausura: los cinco partidos que se juegan este viernes

Racing vs. Gimnasia

Desde las 19.00, Racing recibirá a Gimnasia de La Plata en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El partido podrá verse en vivo por ESPN Premium y aparece como uno de los atractivos de la jornada.

La Academia intentará cortar una racha negativa frente al Lobo, ya que perdió los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos. El equipo de Avellaneda buscará aprovechar el respaldo de su público para comenzar el torneo con una victoria, mientras que Gimnasia intentará extender su buen historial reciente y dar el golpe como visitante.

Vélez vs. Instituto

En el mismo horario, 19.00, Vélez será local de Instituto en el estadio José Amalfitani. El encuentro será transmitido por TNT Sports y marcará el debut de ambos equipos en el Clausura.

El Fortín buscará hacerse fuerte en Liniers para arrancar el semestre con tres puntos, luego de una primera mitad del año con altibajos. Instituto, por su parte, intentará repetir las buenas actuaciones que mostró en varios pasajes del Apertura y comenzar el campeonato sumando fuera de Córdoba.

Huracán vs. Banfield

La actividad nocturna continuará desde las 21.15, cuando Huracán reciba a Banfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El Globo comenzará el segundo semestre con la intención de dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina y volver a ser protagonista en la Liga Profesional. Banfield, en tanto, afrontará el inicio del Clausura en medio de un delicado presente institucional y económico, por lo que intentará apoyarse en un buen resultado para ganar confianza.

Platense vs. Unión

También desde las 21.15, Platense será local de Unión en el estadio Ciudad de Vicente López. El partido podrá seguirse por TNT Sports Premium y será el encargado de cerrar la programación del viernes.

El Calamar llega con el ánimo en alza tras una muy buena primera parte del año, en la que logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Unión, por su parte, buscará prolongar el buen rendimiento que mostró en el Apertura y comenzar el Clausura con un triunfo en una de las visitas más exigentes de la fecha.