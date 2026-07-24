Torneo Clausura: los cinco partidos que se juegan este viernes

El Torneo Clausura sigue este viernes con cinco partidos en distintos puntos del país. Conocé los horarios, la TV y cómo llega cada equipo.
La primera fecha del Torneo Clausura 2026 continúa este viernes con una intensa jornada de cinco encuentros que marcarán el debut de diez equipos en el segundo campeonato de la temporada. La acción comenzará en Mendoza y se extenderá hasta la noche con dos partidos en simultáneo.
Racing, Vélez, Huracán y Platense serán locales en una fecha que también tendrá la presentación de Gimnasia de Mendoza frente a Central Córdoba. Todos los encuentros podrán seguirse por las señales premium de ESPN y TNT Sports, según corresponda.
La jornada comenzará a las 16.45 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde Gimnasia de Mendoza recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y pondrá en marcha la actividad del viernes.
El conjunto mendocino iniciará el Clausura con la ilusión de aprovechar la localía y seguir consolidándose en la máxima categoría bajo la conducción de Darío Franco. Del otro lado estará un Ferroviario que llega en plena transición, tras la salida de Lucas Pusineri, y que buscará comenzar el campeonato con un resultado positivo mientras define a su nuevo entrenador.
Desde las 19.00, Racing recibirá a Gimnasia de La Plata en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El partido podrá verse en vivo por ESPN Premium y aparece como uno de los atractivos de la jornada.
La Academia intentará cortar una racha negativa frente al Lobo, ya que perdió los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos. El equipo de Avellaneda buscará aprovechar el respaldo de su público para comenzar el torneo con una victoria, mientras que Gimnasia intentará extender su buen historial reciente y dar el golpe como visitante.
En el mismo horario, 19.00, Vélez será local de Instituto en el estadio José Amalfitani. El encuentro será transmitido por TNT Sports y marcará el debut de ambos equipos en el Clausura.
El Fortín buscará hacerse fuerte en Liniers para arrancar el semestre con tres puntos, luego de una primera mitad del año con altibajos. Instituto, por su parte, intentará repetir las buenas actuaciones que mostró en varios pasajes del Apertura y comenzar el campeonato sumando fuera de Córdoba.
La actividad nocturna continuará desde las 21.15, cuando Huracán reciba a Banfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
El Globo comenzará el segundo semestre con la intención de dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina y volver a ser protagonista en la Liga Profesional. Banfield, en tanto, afrontará el inicio del Clausura en medio de un delicado presente institucional y económico, por lo que intentará apoyarse en un buen resultado para ganar confianza.
También desde las 21.15, Platense será local de Unión en el estadio Ciudad de Vicente López. El partido podrá seguirse por TNT Sports Premium y será el encargado de cerrar la programación del viernes.
El Calamar llega con el ánimo en alza tras una muy buena primera parte del año, en la que logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Unión, por su parte, buscará prolongar el buen rendimiento que mostró en el Apertura y comenzar el Clausura con un triunfo en una de las visitas más exigentes de la fecha.
comentar