Refuerzo top: con un gesto para Argentina, Garnacho fue presentado en Aston Villa y será compañero del Dibu Martínez

El extremo iniciará una nueva etapa en la Premier League después de su corto paso en el Chelsea. En su presentación dejó una imagen vinculada a la Albiceleste y volverá a compartir plantel con futbolistas conocidos.
Alejandro Garnacho ya puso primera en Aston Villa. Después de concretarse su salida a préstamo, el atacante fue presentado oficialmente como incorporación del conjunto de Birmingham y dejó una imagen que rápidamente llamó la atención: durante el acto lució la bandera argentina sobre sus hombros, un guiño a sus raíces en el inicio de esta nueva etapa.
El delantero buscaba un cambio de aire luego de perder terreno de cara a la próxima temporada en Chelsea. Mientras analizaba distintas alternativas para continuar su carrera, también apareció la posibilidad de sumarse a Roma, donde podía compartir plantel con Paulo Dybala y Matías Soulé. Sin embargo, esa negociación no prosperó y Aston Villa terminó quedándose con su ficha.
En el conjunto dirigido por Unai Emery volverá a encontrarse con Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía, dos futbolistas con los que coincidió en la Selección Argentina. El entrenador español ya había mostrado interés por incorporarlo en el mercado anterior y finalmente logró concretar la operación antes del comienzo de la competencia oficial.
“Hablé antes de venir acá. Me dio la confianza. Estoy realmente feliz y no puedo esperar para conocer a los fans”, expresó Garnacho durante su presentación oficial.
Además de vestir por primera vez la camiseta de su nuevo club, el atacante protagonizó un gesto que no pasó inadvertido al posar con la bandera argentina. La imagen volvió a reflejar el vínculo del futbolista con el país donde nació, algo que ya había mostrado anteriormente en distintas celebraciones de su carrera.
La operación se realizó mediante un préstamo por una temporada, con una obligación de compra cercana a los 50 millones de euros en caso de cumplirse determinados objetivos. Viene de disputar 43 partidos oficiales, convertir ocho goles y entregar cuatro asistencias en Los Blues, número que alimentan la expectativa de que pueda recuperar su mejor versión con mayor continuidad.
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