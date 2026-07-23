Refuerzo top: con un gesto para Argentina, Garnacho fue presentado en Aston Villa y será compañero del Dibu Martínez

Además de vestir por primera vez la camiseta de su nuevo club, el atacante protagonizó un gesto que no pasó inadvertido al posar con la bandera argentina. La imagen volvió a reflejar el vínculo del futbolista con el país donde nació, algo que ya había mostrado anteriormente en distintas celebraciones de su carrera.

Alejandro Garnacho, welcome to Aston Villa pic.twitter.com/a0XVKGjk0h — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026

La operación se realizó mediante un préstamo por una temporada, con una obligación de compra cercana a los 50 millones de euros en caso de cumplirse determinados objetivos. Viene de disputar 43 partidos oficiales, convertir ocho goles y entregar cuatro asistencias en Los Blues, número que alimentan la expectativa de que pueda recuperar su mejor versión con mayor continuidad.