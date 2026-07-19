Así sonó el himno argentino en la final del Mundial 2026 ante España

El primer himno en sonar fue la Marcha Real de España, interpretada por los Spanish Bass. Luego fue el turno del Himno Nacional Argentino, que tuvo a María Becerra como protagonista. La cantante interpretó una versión cargada de emoción, acompañada por los futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los miles de hinchas argentinos presentes en las tribunas. A diferencia de lo sucedido en el partido frente a Inglaterra, esta vez la ceremonia transcurrió sin silbidos ni interrupciones y con un clima de respeto entre ambas parcialidades.