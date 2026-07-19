Fútbol |

Así sonó el himno argentino en la final del Mundial 2026 ante España

María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino tras la Marcha Real de España, en una ceremonia que tuvo a Tom Cruise como protagonista del cierre de la apertura.

La final del Mundial 2026 comenzó con una emotiva ceremonia previa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Antes de la salida de los jugadores al campo de juego y de las interpretaciones de los himnos nacionales, Tom Cruise fue el encargado de cerrar el espectáculo de apertura, en la antesala del duelo entre Argentina y España.

El primer himno en sonar fue la Marcha Real de España, interpretada por los Spanish Bass. Luego fue el turno del Himno Nacional Argentino, que tuvo a María Becerra como protagonista. La cantante interpretó una versión cargada de emoción, acompañada por los futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los miles de hinchas argentinos presentes en las tribunas. A diferencia de lo sucedido en el partido frente a Inglaterra, esta vez la ceremonia transcurrió sin silbidos ni interrupciones y con un clima de respeto entre ambas parcialidades.

La Marcha Real, un himno sin letra

La Marcha Real es uno de los pocos himnos nacionales del mundo que no cuenta con una letra oficial. Por ese motivo, su interpretación fue completamente instrumental y estuvo a cargo de los Spanish Brass, quienes le dieron forma al primer momento protocolar de la final.

Con los dos himnos ejecutados en un marco de respeto y emoción, el MetLife Stadium quedó listo para el comienzo del encuentro que definió al campeón del Mundial 2026.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados