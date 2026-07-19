Así sonó el himno argentino en la final del Mundial 2026 ante España

María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino tras la Marcha Real de España, en una ceremonia que tuvo a Tom Cruise como protagonista del cierre de la apertura.
La final del Mundial 2026 comenzó con una emotiva ceremonia previa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Antes de la salida de los jugadores al campo de juego y de las interpretaciones de los himnos nacionales, Tom Cruise fue el encargado de cerrar el espectáculo de apertura, en la antesala del duelo entre Argentina y España.
El primer himno en sonar fue la Marcha Real de España, interpretada por los Spanish Bass. Luego fue el turno del Himno Nacional Argentino, que tuvo a María Becerra como protagonista. La cantante interpretó una versión cargada de emoción, acompañada por los futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los miles de hinchas argentinos presentes en las tribunas. A diferencia de lo sucedido en el partido frente a Inglaterra, esta vez la ceremonia transcurrió sin silbidos ni interrupciones y con un clima de respeto entre ambas parcialidades.
La Marcha Real es uno de los pocos himnos nacionales del mundo que no cuenta con una letra oficial. Por ese motivo, su interpretación fue completamente instrumental y estuvo a cargo de los Spanish Brass, quienes le dieron forma al primer momento protocolar de la final.
Con los dos himnos ejecutados en un marco de respeto y emoción, el MetLife Stadium quedó listo para el comienzo del encuentro que definió al campeón del Mundial 2026.
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