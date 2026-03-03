Fútbol |

Torneo Apertura: Huracán superó 3 a 1 a Belgrano en el Ducó

En un estadio sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano, el Globo se impuso con un doblete de Thaiel Peralta y un tanto de Óscar Cortés. Descontó el Mudo Vázquez y Galíndez atajó un penal en el cierre.

Huracán mostró eficacia y carácter para derrotar 3 a 1 a Belgrano por la octava fecha del Torneo Apertura. En un estadio Tomás Adolfo Ducó sin hinchas debido a un derrumbe en una zona aledaña, el equipo local golpeó en momentos claves y se llevó tres puntos claves para meterse en zona de clasificación.

El Globo abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo cuando el juvenil Thaiel Peralta se escapó y definió con categoría. Poco después, una falla en el fondo pirata le permitió a Óscar Cortés estirar la ventaja y ya en el complemento Peralta firmó su doblete con otra gran jugada individual y dejó el encuentro prácticamente sentenciado.

Belgrano reaccionó con un golazo de Franco “Mudo” Vázquez desde afuera del área, que le dio algo de esperanza a la visita. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de meterse definitivamente en partido, Hernán Galíndez se lució al atajarle un penal a Lucas Passerini en el tramo final asegurando la ventaja y el triunfo local en Parque Patricios.

Con este triunfo, Huracán suma tres puntos importantes para finalizar la fecha como 5º y recuperar confianza, mientras que Belgrano dejó una imagen preocupante por sus errores defensivos y deberá ajustar piezas si quiere mantenerse competitivo en el certamen.

El resumen de Huracán 3-1 Belgrano

