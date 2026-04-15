Atlético Madrid tiene rival en las semifinales de la Champions: el Arsenal de Arteta

El Colchonero, que tiene muchos futbolistas argentinos, se medirá con el líder de la Premier League en busca de clasificar a la final de la Orejona. El club inglés eliminó al Sporting de Portugal.

El Arsenal selló su clasificación a semifinales de la Champions League tras empatar 0 a 0 con Sporting de Lisboa en Londres y hacer valer el 1-0 conseguido en la ida. Con ese resultado global, el conjunto de Mikel Arteta se metió entre los cuatro mejores del certamen. En la próxima instancia enfrentará a Atlético de Madrid por un lugar en la final.