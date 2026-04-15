Atlético Madrid tiene rival en las semifinales de la Champions: el Arsenal de Arteta

El Colchonero, que tiene muchos futbolistas argentinos, se medirá con el líder de la Premier League en busca de clasificar a la final de la Orejona. El club inglés eliminó al Sporting de Portugal.
El Arsenal selló su clasificación a semifinales de la Champions League tras empatar 0 a 0 con Sporting de Lisboa en Londres y hacer valer el 1-0 conseguido en la ida. Con ese resultado global, el conjunto de Mikel Arteta se metió entre los cuatro mejores del certamen. En la próxima instancia enfrentará a Atlético de Madrid por un lugar en la final.
El equipo inglés manejó la serie con solidez y mostró una estructura defensiva firme en el partido de vuelta. Si bien no logró convertir, controló los tiempos del encuentro y evitó que su rival generara situaciones claras durante gran parte del juego. La clasificación se apoyó en la ventaja conseguida en Portugal y en una actuación colectiva sin fisuras.
El desarrollo del partido fue parejo y con pocas emociones en las áreas. Arsenal tuvo algunas aproximaciones, con remates de Gabriel Martinelli y Eberechi Eze, pero sin precisión en la definición. Del otro lado, Sporting apostó a una presión alta en algunos tramos, aunque le costó sostenerla y generar peligro real sobre el arco defendido por David Raya.
La más clara del conjunto portugués llegó sobre el final, cuando João Simões sacó un remate que pasó muy cerca y pudo haber cambiado la historia. Antes, también había avisado con un disparo al palo en el primer tiempo.
De esta manera, Arsenal vuelve a instalarse en una semifinal de Champions y buscará dar el golpe ante Atlético de Madrid, que viene de eliminar a Barcelona. La serie comenzará el miércoles 29 en España y tendrá su definición en Inglaterra el 5 de mayo.
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