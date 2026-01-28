Fútbol |

Bajo la lluvia y en la última: gol del arquero de Benfica y clasificación ante Real Madrid

Anatoly Trubin, el guardameta ucraniano de las Aguilas, fue al área rival en el tiro libre del final y de cabeza marcó el tanto ante el Merengue que metió a su equipo en los 16avos de final de la Champions League.

Bajo la lluvia y en la última del partido, Anatoly Trubin, arquero de Benfica, fue al área rival en un tiro libre y de cabeza marcó ante el mismísimo Real Madrid el tanto que metió a su equipo en los 16avos de final de la Champions League. Sí, una verdadera locura...

El club portugués, comandado por José Mourinho, debía ganarle por dos goles a Real Madrid para meterse en los playoffs de la Orejona y lo consiguió venciendo por 4 a 2 al Merengue con este tanto del arquero ucraniano a los ¡52 minutos del segundo tiempo!

Mourinho, visionario como siempre, mandó al arquero al área a cabecear y sucedió la magia. A puro grito con la hinchada de su equipo festejó el reconocido entrenador con un gran pasado con Real Madrid. Por su parte, el arquero se tiró al piso de la emoción y sus compañeros se tiraron encima de él en una montaña de jugadores...

Con este triunfazo, Benfica terminó 24°, último puesto que clasifica a playoffs, con 9 puntos y -2 de diferencia de gol después de ocho jornadas. Olympique de Marsella, con 9 puntos y -3 de dg, sufrió el tanto agónico del arquero dado que quedó afuera de todo...

Real Madrid, que necesitaba un punto para clasificar a octavos de final, sufrió un golpazo porque además de la dura derrota no pudo terminar entre los ocho mejores y jugará Playoffs. Sí, el Merengue quedó con 15 puntos en la puerta de octavos, con el Manchester City con 16 unidades en un escalón por encima en la tabla logrando ese objetivo.

Embed

ADEMÁS: Champions League: los clasificados a octavos y playoffs con Real Madrid y PSG a 16avos

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados