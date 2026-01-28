Bajo la lluvia y en la última: gol del arquero de Benfica y clasificación ante Real Madrid

El club portugués, comandado por José Mourinho, debía ganarle por dos goles a Real Madrid para meterse en los playoffs de la Orejona y lo consiguió venciendo por 4 a 2 al Merengue con este tanto del arquero ucraniano a los ¡52 minutos del segundo tiempo!

Mourinho, visionario como siempre, mandó al arquero al área a cabecear y sucedió la magia. A puro grito con la hinchada de su equipo festejó el reconocido entrenador con un gran pasado con Real Madrid. Por su parte, el arquero se tiró al piso de la emoción y sus compañeros se tiraron encima de él en una montaña de jugadores...

Con este triunfazo, Benfica terminó 24°, último puesto que clasifica a playoffs, con 9 puntos y -2 de diferencia de gol después de ocho jornadas. Olympique de Marsella, con 9 puntos y -3 de dg, sufrió el tanto agónico del arquero dado que quedó afuera de todo...

Real Madrid, que necesitaba un punto para clasificar a octavos de final, sufrió un golpazo porque además de la dura derrota no pudo terminar entre los ocho mejores y jugará Playoffs. Sí, el Merengue quedó con 15 puntos en la puerta de octavos, con el Manchester City con 16 unidades en un escalón por encima en la tabla logrando ese objetivo.