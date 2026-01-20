Champions League: gol de Mastantuono y presencia argentina en la jornada europea

El gol de Mastantuono llegó en el arranque del segundo tiempo y selló una actuación consagratoria, cuando recibió una asistencia de Vinicius y definió con un derechazo para el 3-0 parcial. Fue su primer tanto en el Bernabéu y en esta edición de la Champions, y con 18 años se metió entre los argentinos más jóvenes en convertir en el torneo. Al ser reemplazado, todo el estadio lo despidió con aplausos.

El gol de Franco Mastantuono para el 3-0 del Real Madrid contra Mónaco

ssstwitter.com_1768948558423

El recorrido de los argentinos en la fecha mostró rendimientos destacados, con Cristian Romero como uno de los nombres más fuertes de la jornada, el defensor fue titular y abrió el marcador en la victoria del Tottenham frente al Borussia Dortmund, en un partido en el que completó los 90 minutos y volvió a ser referencia en el fondo. Lautaro Martínez también estuvo desde el arranque en el Inter ante el Arsenal, acompañó en ataque y participó de la jugada del gol, aunque su equipo no pudo sostener el resultado y terminó cayendo en Italia.

cuti romero Cristian "Cuti" Romero abrió el marcador en la victoria del Tottenham.

En otros escenarios, varios argentinos sumaron minutos importantes y protagonismo, especialmente en Grecia, Santiago Hezze y Francisco Ortega fueron titulares y jugaron todo el partido en el sólido triunfo del Olympiacos ante el Bayer Leverkusen, mientras que Lorenzo Scipioni ingresó en el tramo final para reforzar el mediocampo. Del lado alemán, Ezequiel Fernández fue titular y completó el encuentro, en una noche adversa para su equipo pero con continuidad para el ex Boca en la Champions.

El cierre del día dejó una de las sorpresas más grandes de la fecha con la caída del Manchester City, que perdió 3-1 ante Bodo/Glimt en Noruega. El equipo de Pep Guardiola sufrió el ritmo del local, quedó con uno menos tras la expulsión de Rodri y no logró reaccionar, el resultado encendió las alarmas en el conjunto inglés y puso en riesgo su lugar entre los mejores de la Champions.

Todos los resultados de la jornada