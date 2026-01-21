Champions League: el Chelsea de Enzo ganó, y Julián sigue sin convertir

Enzo Fernández, Garnacho, Rulli y Julián Álvarez fueron protagonistas en una nueva fecha decisiva de la Champions League.
La Champions League dejó una jornada intensa para los futbolistas argentinos, con realidades bien distintas según el escenario. En Londres, el Chelsea consiguió un triunfo vital que lo acomodó en la tabla, mientras que en Francia el Liverpool goleó con un argentino como protagonista involuntario. En Turquía, en cambio, Julián Álvarez volvió a quedarse con las ganas y estiró una racha negativa que empieza a llamar la atención.
En Stamford Bridge, el Chelsea venció 1-0 al Pafos y quedó en zona de clasificación directa a octavos de final. Enzo Fernández fue titular y manejó los tiempos del equipo, mientras que Alejandro Garnacho volvió a tener un rol importante en el ataque bajo la conducción de Liam Rossenior. El gol del triunfo llegó recién sobre el final gracias a Moisés Caicedo, en un partido que los Blues dominaron de principio a fin y que les permitió ubicarse octavos con 13 puntos, a una fecha del cierre.
En Francia, el Liverpool goleó 3-0 al Olympique de Marsella y selló su pase a octavos con 15 unidades. El primer tanto llegó con un tiro libre de Dominik Szoboszlai que dejó sin chances a Gerónimo Rulli, titular en el conjunto francés. Luego, el arquero argentino tuvo mala fortuna al desviar un centro que terminó en gol en contra, antes de que Cody Gakpo liquidara el encuentro. Una noche adversa para Rulli en un partido dominado por los Reds.
La contracara fue la de Julián Álvarez, que no pudo convertir en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray. El delantero argentino alcanzó su séptimo partido consecutivo sin goles y quedó a uno de igualar su peor sequía en Europa. Pese al momento, Diego Simeone volvió a respaldarlo públicamente: "Lo necesitamos porque es importantísimo para nosotros. Cuando no nos demos cuenta, estará anotando otra vez".
