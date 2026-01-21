Champions League: el Chelsea de Enzo ganó, y Julián sigue sin convertir

En Stamford Bridge, el Chelsea venció 1-0 al Pafos y quedó en zona de clasificación directa a octavos de final. Enzo Fernández fue titular y manejó los tiempos del equipo, mientras que Alejandro Garnacho volvió a tener un rol importante en el ataque bajo la conducción de Liam Rossenior. El gol del triunfo llegó recién sobre el final gracias a Moisés Caicedo, en un partido que los Blues dominaron de principio a fin y que les permitió ubicarse octavos con 13 puntos, a una fecha del cierre.

En Francia, el Liverpool goleó 3-0 al Olympique de Marsella y selló su pase a octavos con 15 unidades. El primer tanto llegó con un tiro libre de Dominik Szoboszlai que dejó sin chances a Gerónimo Rulli, titular en el conjunto francés. Luego, el arquero argentino tuvo mala fortuna al desviar un centro que terminó en gol en contra, antes de que Cody Gakpo liquidara el encuentro. Una noche adversa para Rulli en un partido dominado por los Reds.

El tanto en contra de Gerónimo Rulli para la goleada del Liverpool

ssstwitter.com_1769034776635

La contracara fue la de Julián Álvarez, que no pudo convertir en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray. El delantero argentino alcanzó su séptimo partido consecutivo sin goles y quedó a uno de igualar su peor sequía en Europa. Pese al momento, Diego Simeone volvió a respaldarlo públicamente: "Lo necesitamos porque es importantísimo para nosotros. Cuando no nos demos cuenta, estará anotando otra vez".

Todos los resultados del Miércoles