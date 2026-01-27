Miércoles de Champions League: 18 partidos a la vez con varios argentinos en escena

La última fecha de la fase de liga del más importante certamen europeo de clubes se disputará este miércoles desde las 17 con solo dos equipos ya clasificados a octavos y múltiples cruces decisivos.
Este miércoles se jugará de manera íntegra la última jornada de la fase de liga de la Champions League con 18 encuentros en simultáneo desde las 17 (hora argentina). A falta de una fecha, únicamente Arsenal y Bayern Múnich tienen asegurado su lugar en los octavos de final, mientras que el resto de los equipos aún pelea por seis plazas directas y por ingresar a los playoffs. La definición contará, además, con una importante presencia de futbolistas argentinos.
Uno de los focos estará en Lisboa, donde el Real Madrid visitará al Benfica. El equipo español, tercero con 15 puntos, buscará sellar su clasificación ante un conjunto portugués que suma 6 unidades y necesita ganar para mantener chances de acceder al repechaje. En el local podrían tener protagonismo Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, mientras que el conjunto madrileño, que tendrá la presencia de Franco Mastantuono, intentará evitar depender de otros resultados.
También habrá compromisos relevantes para los equipos ingleses. En zona de octavos, Liverpool, con Alexis Mac Allister, recibirá al Qarabag, mientras que Tottenham, con Cristian Romero, visitará al ya eliminado Eintracht Frankfurt con la obligación de sumar. En tanto, el Atlético de Madrid de Diego Simeone será local ante Bodo Glimt. El Colchonero, con varios argentinos en su plantel, necesita ganar y esperar otros resultados para meterse entre los ocho mejores.
En otros cruces destacados, Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, visitará al Napoli, que llega sin margen de error, mientras que el Inter de Lautaro Martínez jugará en Alemania ante Borussia Dortmund en un duelo directo entre equipos que todavía conservan chances de avanzar. Además, habrá presencia argentina en partidos como Ajax vs. Olympiacos, Bayer Leverkusen vs. Villarreal, Brujas vs. Marsella y Union Saint-Gilloise vs. Atalanta, en una jornada que definirá el mapa final del torneo.
comentar