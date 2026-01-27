Miércoles de Champions League: 18 partidos a la vez con varios argentinos en escena

Uno de los focos estará en Lisboa, donde el Real Madrid visitará al Benfica. El equipo español, tercero con 15 puntos, buscará sellar su clasificación ante un conjunto portugués que suma 6 unidades y necesita ganar para mantener chances de acceder al repechaje. En el local podrían tener protagonismo Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, mientras que el conjunto madrileño, que tendrá la presencia de Franco Mastantuono, intentará evitar depender de otros resultados.

mastantuono real madrid El argentino marcó su primer gol en el Bernabéu.

También habrá compromisos relevantes para los equipos ingleses. En zona de octavos, Liverpool, con Alexis Mac Allister, recibirá al Qarabag, mientras que Tottenham, con Cristian Romero, visitará al ya eliminado Eintracht Frankfurt con la obligación de sumar. En tanto, el Atlético de Madrid de Diego Simeone será local ante Bodo Glimt. El Colchonero, con varios argentinos en su plantel, necesita ganar y esperar otros resultados para meterse entre los ocho mejores.

En otros cruces destacados, Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, visitará al Napoli, que llega sin margen de error, mientras que el Inter de Lautaro Martínez jugará en Alemania ante Borussia Dortmund en un duelo directo entre equipos que todavía conservan chances de avanzar. Además, habrá presencia argentina en partidos como Ajax vs. Olympiacos, Bayer Leverkusen vs. Villarreal, Brujas vs. Marsella y Union Saint-Gilloise vs. Atalanta, en una jornada que definirá el mapa final del torneo.

enzo El Chelsea de Enzo Fernández visitará a Napoli sin margen de error.

Todos los partidos del miércoles