Champions League: los clasificados a octavos y playoffs con Real Madrid y PSG a 16avos

Se jugaron los 18 partidos de la jornada final y se definieron las clasificaciones a octavos y playoffs: Real Madrid y PSG no pudieron terminar entre los primeros ochos y deberán jugar los 16avos de final, mientras que Alexis Mac Allister brilló en la goleada del Liverpool.
La última fecha de la fase de liga de la Champions League ofreció una jornada intensa, con 18 partidos en simultáneo que terminaron de ordenar el mapa rumbo a la etapa decisiva del torneo. Liverpool y Barcelona cumplieron con su parte y se metieron entre los ocho mejores, mientras que equipos de peso como Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid e Inter deberán pasar por los playoffs. La presencia argentina volvió a ser protagonista en distintos escenarios del continente.
En Anfield, el Liverpool de Alexis Mac Allister no dejó dudas y aplastó 6-0 al Qarabag con el volante como una de las figuras: abrió el marcador y más tarde firmó un doblete que encaminó una goleada clave para asegurarse el boleto directo a octavos. También Barcelona logró su objetivo en el Olímpic de Montjuic, donde dio vuelta el trámite y goleó 4-1 al Copenhague para sellar su clasificación entre los mejores de la tabla general.
En Lisboa, Real Madrid cayó 4-2 ante Benfica en un partido cargado de goles y emociones: el conjunto portugués lo dio vuelta y lo liquidó sobre el final con un cabezazo del arquero en la última jugada, resultado que lo metió en los playoffs. El Merengue terminó con dos expulsados y quedó fuera de los ocho primeros, por lo que deberá disputar el repechaje. Franco Mastantuono fue titular y salió reemplazado en el complemento, en una noche adversa para los españoles.
Tampoco fue una buena jornada para el Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone perdió 2-1 como local ante el sorprendente Bodo Glimt y no le alcanzó para meterse entre los clasificados directos. Julián Álvarez y Nico González fueron titulares, mientras que Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Thiago Almada ingresaron desde el banco. El Colchonero ahora tendrá que jugar los playoffs, en un camino más largo hacia los octavos.
Otro argentino que celebró fue Enzo Fernández: Chelsea venció 3-2 al Napoli como visitante con un gol agónico de Joao Pedro, en un partido que había comenzado con tanto del ex River de penal. Los ingleses quedaron bien posicionados y evitaron una eliminación temprana. Por su parte, en Alemania, el Inter de Lautaro Martínez dio el golpe al vencer 2-0 al Borussia Dortmund y también aseguró su lugar en los playoffs, mientras que Tottenham, con asistencia del Cuti Romero, ganó en Frankfurt y logró avanzar.
