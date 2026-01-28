Champions League: los clasificados a octavos y playoffs con Real Madrid y PSG a 16avos

En Anfield, el Liverpool de Alexis Mac Allister no dejó dudas y aplastó 6-0 al Qarabag con el volante como una de las figuras: abrió el marcador y más tarde firmó un doblete que encaminó una goleada clave para asegurarse el boleto directo a octavos. También Barcelona logró su objetivo en el Olímpic de Montjuic, donde dio vuelta el trámite y goleó 4-1 al Copenhague para sellar su clasificación entre los mejores de la tabla general.

Los goles de Alexis Mac Allister en la goleada del Liverpool

¡COMO ALEXIS NO HAY! . Sonó el reloj del árbitro y hay gol de MAC ALLISTER para el 1-0 del Liverpool vs. Qarabag por la Champions League.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

¡¡CLARO, TORERO!! ¡¡DOBLETE DE ALEXIS MAC ALLISTER PARA EL 5-0 DEL LIVERPOOL VS. QARABAG Y FESTEJO TOP DEL 10 EN ANFIELD!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

El gol de Enzo Fernández para el 1-0 parcial de Chelsea sobre Napoli

En Lisboa, Real Madrid cayó 4-2 ante Benfica en un partido cargado de goles y emociones: el conjunto portugués lo dio vuelta y lo liquidó sobre el final con un cabezazo del arquero en la última jugada, resultado que lo metió en los playoffs. El Merengue terminó con dos expulsados y quedó fuera de los ocho primeros, por lo que deberá disputar el repechaje. Franco Mastantuono fue titular y salió reemplazado en el complemento, en una noche adversa para los españoles.

El gol de Trubin, el arquero de Benfica al Real Madrid para el 4-2

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Tampoco fue una buena jornada para el Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone perdió 2-1 como local ante el sorprendente Bodo Glimt y no le alcanzó para meterse entre los clasificados directos. Julián Álvarez y Nico González fueron titulares, mientras que Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Thiago Almada ingresaron desde el banco. El Colchonero ahora tendrá que jugar los playoffs, en un camino más largo hacia los octavos.

Otro argentino que celebró fue Enzo Fernández: Chelsea venció 3-2 al Napoli como visitante con un gol agónico de Joao Pedro, en un partido que había comenzado con tanto del ex River de penal. Los ingleses quedaron bien posicionados y evitaron una eliminación temprana. Por su parte, en Alemania, el Inter de Lautaro Martínez dio el golpe al vencer 2-0 al Borussia Dortmund y también aseguró su lugar en los playoffs, mientras que Tottenham, con asistencia del Cuti Romero, ganó en Frankfurt y logró avanzar.

¡¡LA CALIDAD DEL CAMPEÓN DEL MUNDO!! ENZO FERNÁNDEZ LA CRUZÓ CONTRA EL PALO Y MARCÓ EL 1-0 DEL CHELSEA ANTE NAPOLI.
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Las posiciones finales de la fase de liga de la Champions