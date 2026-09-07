A ocho años del debut de la Scaloneta: qué fue de los titulares del primer partido

Del equipo que salió a la cancha ante Guatemala en Los Ángeles, varios fueron campeones con la Albiceleste y otros tomaron caminos muy distintos.
Lionel Scaloni cumple ocho años como entrenador de la Selección Argentina, un ciclo que comenzó el 7 de septiembre de 2018 con el triunfo 3-0 ante Guatemala en Los Ángeles. Aquel partido marcó el inicio de una etapa histórica para la Albiceleste, en la que se conquistaría la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial 2022 y la Copa América 2024. El 11 titular de ese estreno, sin embargo, hoy atraviesa realidades muy diferentes.
En el arco estuvo Gerónimo Rulli, que en aquel momento jugaba en la Real Sociedad y acaba de ser refuerzo del Manchester City. La defensa tuvo a Renzo Saravia, hoy libre tras su salida del Valencia; Germán Pezzella, descartado de River y actualmente en Peñarol; Ramiro Funes Mori, en Estudiantes; y Nicolás Tagliafico, el único defensor de aquella línea que se mantuvo durante todo el ciclo Scaloni, hoy en el Olympique de Lyon.
En el mediocampo aparecieron Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios, tres nombres que también tuvieron un papel importante en los años posteriores. Paredes fue parte de todos los títulos de la era Scaloni y actualmente es capitán de Boca, mientras que Lo Celso continúa en el Real Betis. Palacios, que en 2018 jugaba en River, fue recientemente transferido al Ipswich Town de Inglaterra tras un paso exitoso por Bayer Leverkusen.
El ataque estuvo integrado por Cristian Pavón, Gonzalo Martínez y Giovanni Simeone, quienes también cambiaron de club y de escenario en estos ocho años. Pavón pasó de Boca a Gremio de Porto Alegre, el Pity Martínez dejó River y actualmente juega en Tigre, mientras que Simeone continúa su carrera en Italia, ahora en Torino.
Rulli (Manchester City), Saravia (libre), Pezzella (Peñarol), Funes Mori (Estudiantes), Tagliafico (Olympique de Lyon), Lo Celso (Real Betis), Paredes (Boca), Palacios (Ipswich Town), Pavón (Gremio), Simeone (Torino) y Martínez (Tigre).
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