A ocho años del debut de la Scaloneta: qué fue de los titulares del primer partido

Del equipo que salió a la cancha ante Guatemala en Los Ángeles, varios fueron campeones con la Albiceleste y otros tomaron caminos muy distintos.

Lionel Scaloni cumple ocho años como entrenador de la Selección Argentina, un ciclo que comenzó el 7 de septiembre de 2018 con el triunfo 3-0 ante Guatemala en Los Ángeles. Aquel partido marcó el inicio de una etapa histórica para la Albiceleste, en la que se conquistaría la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial 2022 y la Copa América 2024. El 11 titular de ese estreno, sin embargo, hoy atraviesa realidades muy diferentes.