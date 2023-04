Barcelona empató y el Camp Nou pidió por Lionel Messi

El equipo de Xavi Hernández lo buscó por todos lados pero le faltó precisión en el área rival para definir las 13 jugadas de gol que generó, varias de ellas muy claras. Y cuando acertó al arco, se encontró con un Paulo Gazzaniga imbatible: el arquero argentino fue la gran figura del encuentro.

El otro argentino que jugó el partido fue Valentín Castellanos, quien tuvo las dos ocasiones más concretas del equipo visitante, que es adueñado por el City Group: una en el primer tiempo, donde remató con la pelota picando desde el costado derecho, y otra en el complemento, quedando mano a mano con el arquero Culé pero tirándola por al lado del palo.

Barcelona no pudo aprovechar la derrota de Real Madrid, y con el empate llegó a 72 puntos, logrando una diferencia de 13 unidades, a falta de 10 fechas para que termine el campeonato.

Embed

Video: todo el Nou Camp pidió por Messi

Al igual que en partidos anteriores, en el minuto 10' del primer tiempo el estadio completo, con miles de hinchas de Barcelona presentes, coreó el apellido del crack argentino. Este 'grito de guerra' pidiendo por el retorno del ídolo ya se había dado en la final de la Kings League, en el último partido como local por liga, y en la dura derrota 0-4 contra Real Madrid.

Embed

El futuro de Lionel Messi es una incógnita, ya que su contrato en París Saint Germain (PSG) finaliza el 30 de junio y el rosarino de 35 años aún no renovó. En Catalunya se ilusionan con repatriarlo, pero no es para nada sencillo: Barcelona debería solucionar sus problemas económicos y equilibrar sus balances, para luego recibir algún tipo de permiso especial de parte de LaLiga debido a las normativas financieras, lo que no supondría un problema ya que la organización también se beneficiaría del regreso del 10 campeón del mundo.

Por otro lado, Messi tendría que dejar de lado sus asperezas con Joan Laporta, el presidente del club y uno de los grandes responsables de su salida en 2021, luego de que Leo ponga a disposición la renovación de su vínculo. Una vez resuelto todo eso, los Culés pueden ilusionarse, si es que el capitán argentino no decide extender su contrato en PSG.