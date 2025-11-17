Torneo Clausura: goleada de Gimnasia, empate polémico entre Huracán y Barracas y más

El Lobo se floreó ante Platense en el Bosque con goles de Matías Panaro, Luis Torres y Franco Torres. Un triunfazo del Lobo que le permitió trepar al séptimo lugar de la Zona B del certamen con 22 puntos y clasificar a los playoffs. El Tense, que fue campeón del Torneo Apertura, finalizó último de la zona con 12 unidades.

Tras el descenso de Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, que tuvo un 2025 dorado con la obtención de la Copa Argentina, sorprendió al Halcón en Florencio Varela y lo dejó sin playoffs. Matías Fernández abrió rápido el marcador y Sheyko Studer lo amplió en el complemento.

Por otro lado, Huracán quedó afuera de todo, de los playoffs y de la Copa Sudamericana 2026 tras sufrir un empate polémico de Barracas Central. El Guapo contó con dos penales a favor discutibles y con uno de ellos logró el 1-1 final, que generó una bronca gigante de los jugadores y cuerpo técnico contra el árbitro Andrés Gariano, quien le dijo "te voy a romper todo" a Frank Darío Kudelka.

Por último, Unión y Belgrano igualaron sin goles en Santa Fe y con ese resultado el Tatengue pasó como segundo de la Zona A, mandando a Racing al tercer lugar y desplazándole para jugar contra River. Por otro lado, el Pirata se quedó afuera del certamen. El club cordobés necesitaba sí o sí ganar para avanzar de ronda.

