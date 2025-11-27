River despide a Madrid: los cuatro campeones en la "final eterna" que se van del club

Enzo Pérez

image

Hincha declarado desde antes de vestir la camiseta (su nombre por Francescoli lo delata), el mendocino que llegó en 2017 desde Valencia se convirtió en un emblema de River con un 2018 que lo llevó a la gloria eterna. Se quedó en el club hasta fines de 2023 y volvió en 2025 tras un paso por Estudiantes. Líder dentro y fuera de la cancha, tuvo enormes rendimientos y quedó marcado por atajar ante Independiente Santa Fe. Se va a sus 39 años tras jugar 279 partidos, anotar seis goles, ganar 10 títulos y con la felicidad de haber llegado al escalón de ídolo para muchos hinchas.

Nacho Fernández

image

Nacho fue uno de los jugadores más determinantes en la Era Gallardo con rendimientos altísimos en partidos importantes, incluyendo los duelos coperos con Boca. Tras años brillantes desde su arribo en 2016 desde Gimnasia a 2021, se fue a Atlético Mineiro y volvió tiempo después con Martín Demichelis como DT. Nunca volvió a ser el mismo, solamente mostró destellos de su jerarquía. Su despedida definitiva llega a sus 35 años tras 315 partidos, 42 goles y 11 títulos.

Pity Martínez

image

El Pity Martínez entró en el corazón de los hinchas de River por sus brillantes niveles con goles incluidos ante Boca. Tras flojos niveles y ser resentido por los hinchas en 2015, de a poco ganó confianza y terminó convirtiéndose en un emblema de la historia moderna de los Superclásicos: marcó en las finales ganadas en la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018 y dos veces en La Bombonera, con voleas muy parecidas. Volvió en 2023 pero sus lesiones no le permitieron tener continuidad. Se va tras 193 partidos, 37 goles y 10 títulos.

Milton Casco

image

El entrerriano llegó en silencio desde Newell's para el final de 2015 y pasó de altibajos a consolidarse en el equipo. De hecho, comenzó la temporada 2018 como suplente de Marcelo Saracchi. Sin embargo, la venta del uruguayo antes de los octavos de final le permitieron convertirse en el lateral izquierdo del campeón de América ante Boca.

A diferencia del resto, Casco nunca se fue de River. Trajeron una innumerable cantidad de laterales pero él siempre terminó jugando. Hasta que llegó Marcos Acuña. El Huevo aceleró el proceso y ahora Milton, recordado por su enorme capacidad técnica y su versatilidad, se irá de River tras más de 10 años ininterrumpidos. Jugó 316 partidos, marcó cinco goles y ganó, además de la Copa Libertadores 2018, otros 12 títulos.