"Te voy a romper todo": la amenaza de un árbitro a Kudelka tras el polémico Barracas-Huracán

El entrenador del Globo le exigió: "No te metas con mi familia". Y el juez, protegido por hombres de seguridad por los reclamos de los jugadores y cuerpo técnico del visitante, replicó de manera contundente: "Vamos a hablar y te voy a romper todo".

Además, Lucas Carrizo, futbolista del club de Parque Patricios, arremetió minutos antes: "¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés? Estás jugando con la comida de mi familia". Otros jugadores de la visita tampoco se quedaron atrás: "Sos un ladrón, eh. Sos un ladrón".

Es un papelón lo de Gariano, no solo el arbitraje que fue un papelón si no que le dijo a Kudelka, "ahora vamos a hablaar y te voy a romper todo". El futbol argentino totalmente roto.



El futbol argentino totalmente roto. pic.twitter.com/ZPmKX4n648 — De Primera (@DePrimeraa) November 17, 2025

"VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO." Impresionante discusión entre Gariano, árbitro del partido entre Barracas Central y Huracán, y Kudelka, DT del Globo.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

Huracán sufrió dos penales a favor de Barracas Central muy polémicos. En primer lugar, al final del primer tiempo, Facundo Bruera bajó una pelota con el pecho que impactó posteriormente en la muñeca de Nehuén Paz, dentro del área. El VAR, comandado por José Carreras, llamó a Gariano para que revisara la acción y consideró que había "ampliado el volumen" y, por ende, sancionó penal: Sebastián Meza le atajó el remate a Iván Tapia y mantuvo la victoria parcial.

Después, al minuto 27 del complemento, nuevamente desde el VAR le pidieron al referí que revisara a una mano dentro del área. En este caso, nuevamente Bruera jugó un balón que chocó contra la mano de Facundo Waller, quien estaba recogiendo su brazo para evitar un golpe con el mismo. De todos modos, por un "movimiento adicional con la mano", Gariano castigó otra vez con la pena máxima. Desde los doce pasos, Rodrigo Insúa igualó el duelo y selló el marcador final.