Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El Guapo tuvo un inicio competitivo y generó algunas situaciones claras en el primer tiempo, principalmente con remates de Gastón Campi y Rafael Barrios. Sin embargo, Audax Italiano creció con el correr de los minutos y encontró la apertura del marcador a los 44', cuando Daniel Piña aprovechó una pelota que quedó boyando en el área y definió ante Marcelo Miño, una de las figuras de Barracas durante gran parte del encuentro.