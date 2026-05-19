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Barracas Central perdió con Audax Italiano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El equipo de Rubén Insúa cayó 2 a 0 con el conjunto chileno y ya no tiene posibilidades de avanzar a la próxima ronda del torneo internacional.

Barracas Central quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 2 a 0 frente a Audax Italiano en Chile, por la quinta fecha del Grupo G. El equipo argentino necesitaba sumar para seguir con chances, pero sufrió una nueva derrota y se aseguró terminar último en la zona. Daniel Piña y Diego Coelho marcaron los goles del conjunto chileno, que alcanzó los siete puntos y se mantiene en la pelea por la clasificación.

El Guapo tuvo un inicio competitivo y generó algunas situaciones claras en el primer tiempo, principalmente con remates de Gastón Campi y Rafael Barrios. Sin embargo, Audax Italiano creció con el correr de los minutos y encontró la apertura del marcador a los 44', cuando Daniel Piña aprovechó una pelota que quedó boyando en el área y definió ante Marcelo Miño, una de las figuras de Barracas durante gran parte del encuentro.

En el complemento, el panorama se complicó todavía más para el equipo de Rubén Insúa: los ocho minutos, Gonzalo Morales fue expulsado por un manotazo en la cara a Enzo Ferrario y dejó a Barracas con diez jugadores en un momento clave del partido. A partir de allí, Audax manejó la pelota con mayor tranquilidad y empezó a encontrar espacios ante un rival golpeado física y anímicamente.

Barracas intentó reaccionar con los ingresos de Facundo Bruera, Tomás Porra y Jhonatan Candia, pero nunca logró sostener presión ofensiva. Sobre el cierre, Diego Coelho sentenció el 2-0 definitivo y terminó de sellar la eliminación del conjunto argentino, que apenas sumó tres puntos en cinco fechas y nunca pudo ganar en el certamen continental.

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