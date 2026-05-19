Dibu Martínez va por un título histórico con Aston Villa en la final de la Europa League

El arquero de la Selección Argentina disputará este miércoles, desde las 16 en Turquía, el partido decisivo por el título internacional contra Friburgo de Alemania.
Dibu Martínez va por más historia: este miércoles, desde las 16, disputará la final de la Europa League con Aston Villa frente al Friburgo de Alemania en el Besiktas Park, de la ciudad de Estambul de Turquía. El arquero campeón del mundo, que es una de las figuras de Los Villanos, podría darle un trofeo al club que lleva 25 años sin vueltas olímpicas y se extienden a 44 con respecto a títulos internacionales.
Además de Dibu Martínez, el argentino Emiliano Buendía también será titular en la final que será dirigida por François Letexier y televisada por ESPN. El volante fue una de las figuras en las semifinales ante Nottingham Forest, donde convirtió un gol de penal y dio una asistencia para revertir la serie y avanzar con un 4 a 1 global.
"Comparando con las finales con Argentina, la comparo con la primera Copa América en Brasil. Es la primera final con Aston Villa, el club hace 45 años que no sale campeón", aseguró el arquero argentino en diálogo con ESPN remarcando la larga racha sin alegrías internacionales: ganó la Copa de Europa y Supercopa de Europa en 1982 más allá de la Copa Intertoto 2001 que le dan poco valor.
"Cuando jugamos con Argentina recibía mensajes, de los más jóvenes, de ‘nunca vi a Argentina campeón’, y ahora son los mismos mensajes que recibo de los hinchas de Aston Villa. Hace 45 años que no llegaba a una final europea, esperemos darle una alegría a la gente", agregó el arquero marplatense.
El Dibu está atravesando su sexta temporada en Aston Villa. Arribó a mediados de 2020 y se consolidó en el arco del equipo y como uno de los mejores arqueros del fútbol europeo, siendo fundamental para la mejora de resultados del club, que se acostumbró a clasificar a competencias internacionales. Ahora, irá por su primer título con Los Villanos.
Por su parte, Friburgo dio vuelta la serie ante SC Braga en las semifinales y avanzó con un global de 4-3. El conjunto alemán marcha séptimo en la Bundesliga y buscará conquistar el primer título internacional de su historia.
Aston Villa: Dibu Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa, Lucas Digne; Lamare Bogarde, Youri Tielemans, Emiliano Buendía; Morgan Rogers, John McGinn, Ollie Watkins. DT: Unai Emery.
Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu; Nicolas Hofler, Max Eggestein, Jan-Niklas Beste; Johan Manzambi, Vincenzo Grifo, Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.
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