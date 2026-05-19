Dibu Martínez va por un título histórico con Aston Villa en la final de la Europa League

El Dibu está atravesando su sexta temporada en Aston Villa. Arribó a mediados de 2020 y se consolidó en el arco del equipo y como uno de los mejores arqueros del fútbol europeo, siendo fundamental para la mejora de resultados del club, que se acostumbró a clasificar a competencias internacionales. Ahora, irá por su primer título con Los Villanos.

Por su parte, Friburgo dio vuelta la serie ante SC Braga en las semifinales y avanzó con un global de 4-3. El conjunto alemán marcha séptimo en la Bundesliga y buscará conquistar el primer título internacional de su historia.

Posibles formaciones de la final

Aston Villa: Dibu Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa, Lucas Digne; Lamare Bogarde, Youri Tielemans, Emiliano Buendía; Morgan Rogers, John McGinn, Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu; Nicolas Hofler, Max Eggestein, Jan-Niklas Beste; Johan Manzambi, Vincenzo Grifo, Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.