Enzo Fernández brilló en Chelsea con un golazo y un festejo que generó rumores

El volante completó otra actuación destacada y estuvo cerca de marcar un segundo gol con un tiro libre que pegó en el travesaño. Y, en el complemento, asistió al brasileño Andrey Santos para el 2-0 parcial que encaminó el triunfo de los Blues. Tottenham logró descontar a través de Richarlison, aunque no le alcanzó para evitar una derrota que lo dejó comprometido en la pelea por mantener la categoría con 38 puntos, solo dos por encima de West Ham a falta de una fecha para el final.

Con este rendimiento, Enzo Fernández atraviesa la mejor temporada estadística de su carrera. El argentino acumula 15 goles y 6 asistencias en 54 partidos y llega en un gran momento futbolístico de cara al Mundial 2026.

El resumen de Chelsea 2-1 Tottenham