Enzo Fernández brilló en Chelsea con un golazo y un festejo que generó rumores

El argentino fue figura en el triunfo 2 a 1 al Tottenham con un tanto espectacular y una asistencia en Stamford Bridge. Los Spurs, al borde del descenso.
Enzo Fernández volvió a ser decisivo para Chelsea en la Premier League al liderar la victoria por 2 a 1 frente a Tottenham en Stamford Bridge. El mediocampista argentino abrió el marcador con un golazo desde afuera del área y luego aportó una asistencia para sellar un triunfo clave en la pelea por la clasificación a competencias europeas. Además de su rendimiento futbolístico, el campeón del mundo llamó la atención por un particular festejo que rápidamente generó especulaciones en redes sociales.
El ex River rompió el cero a los 17 minutos del primer tiempo con un potente derechazo desde unos 30 metros que se metió junto al palo derecho del arquero. Tras convertir, corrió hacia un costado del campo llevándose la mano al oído y luego realizó un gesto simulando hablar por teléfono. La celebración disparó comentarios de hinchas y usuarios que interpretaron el mensaje como un guiño al Real Madrid, club que desde hace meses aparece vinculado con el futuro del argentino.
Las versiones crecieron por declaraciones recientes del futbolista, quien había reconocido que Madrid “es una ciudad que le gusta para vivir”, frase que alimentó rumores sobre un posible interés del conjunto español. Más allá de las especulaciones, Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032 y sigue siendo una de las piezas centrales del proyecto deportivo del club inglés.
El volante completó otra actuación destacada y estuvo cerca de marcar un segundo gol con un tiro libre que pegó en el travesaño. Y, en el complemento, asistió al brasileño Andrey Santos para el 2-0 parcial que encaminó el triunfo de los Blues. Tottenham logró descontar a través de Richarlison, aunque no le alcanzó para evitar una derrota que lo dejó comprometido en la pelea por mantener la categoría con 38 puntos, solo dos por encima de West Ham a falta de una fecha para el final.
Con este rendimiento, Enzo Fernández atraviesa la mejor temporada estadística de su carrera. El argentino acumula 15 goles y 6 asistencias en 54 partidos y llega en un gran momento futbolístico de cara al Mundial 2026.
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