Rosario Central goleó a Universidad Central y clasificó a octavos de la Libertadores

El conjunto rosarino tomó el control desde el inicio y abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo a través de Véliz, que empujó una pelota que dio en el palo tras una pirueta de Copetti tras un centro. Universidad Central había logrado empatar transitoriamente con Jovanny Bolívar, pero fue anulado por offside. Antes del descanso, Pizarro apareció por el punto penal para definir de primera un centro de rabona de Julián Fernández para el 2 a 0.