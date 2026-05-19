Rosario Central goleó a Universidad Central y clasificó a octavos de la Libertadores

El Canalla aplastó 4 a 0 al club venezolano en Arroyito, se consolidó en la punta del Grupo H y selló su pase a la próxima ronda del certamen internacional.
Rosario Central aplastó 4 a 0 a Universidad Central de Venezuela en el Gigante de Arroyito y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón resolvió el partido con autoridad y alcanzó los 13 puntos en el Grupo H, una cifra que le garantizó el pasaje a la siguiente instancia. Alejo Véliz, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Marco Ruben marcaron los goles de una noche redonda para el Canalla.
El conjunto rosarino tomó el control desde el inicio y abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo a través de Véliz, que empujó una pelota que dio en el palo tras una pirueta de Copetti tras un centro. Universidad Central había logrado empatar transitoriamente con Jovanny Bolívar, pero fue anulado por offside. Antes del descanso, Pizarro apareció por el punto penal para definir de primera un centro de rabona de Julián Fernández para el 2 a 0.
En el complemento, Rosario Central mantuvo la intensidad y terminó de liquidar el encuentro con la jerarquía de Di María, que convirtió el tercero a los 25 minutos tras una asistencia de Giovanni Cantizano. Y, con el resultado resuelto, Almirón aprovechó para mover el banco y darle minutos a Marco Ruben, que a dos del cierre apareció en el área chica para conectar otro centro de Cantizano y poner el 4-0 definitivo.
Con este resultado, Central se aseguró un lugar en los octavos y quedó muy cerca de terminar como líder del grupo. El Canalla cerrará la fase de visitante ante Independiente del Valle el próximo miércoles con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo copero de la temporada y recuperarse de la eliminación del torneo en manos de River.
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