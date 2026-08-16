Barracas estrenó su nuevo sistema de iluminación y se cortó la luz en el estadio

El Guapo, que había celebrado el cambio en sus redes, tuvo un imprevisto en la inauguración frente a Rosario Central y el partido comenzó más de media hora después de lo programado.
Insólito: Barracas Central celebró en sus redes sociales el nuevo sistema de iluminación de su estadio y se cortó la luz en la previa de la inauguración en el duelo con Rosario Central, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, que tuvo que comenzar más de media hora después de lo programado.
Barracas decidió hacer un juego de luces para darle la bienvenida al nuevo sistema LED y el show terminó con un corte del suministro eléctrico. Los futbolistas, que estaban preparados para el inicio del partido, se pusieron a entrar en calor en el campo de juego a oscuras pero con el transcurso de los minutos fueron al vestuario.
El árbitro Pablo Dóvalo expresó con la transmisión del partido: "Me dijo gente de la liga que están arreglando el tablero, que hubo un desperfecto técnico. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario". Y, después de poco más de media hora, el sistema se restableció y el partido pudo comenzar con una muy buena iluminación.
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