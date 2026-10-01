Scaloni: de "el equipo tiene identidad" a "Messi es irremplazable"

Por último, se refirió a la elección del Cuti Romero como capitán de la Selección: “Cuti para nosotros es un gran futbolista, estando sano, si no es el mejor pega en el palo. En el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico. Nos da un plus, es un jugador especial. Tiene buen pase, a veces se le va un poco la pierna y es un poco lo que tiene que corregir. Es el capitán de la Selección, formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar”.

MÁS FRASES DE SCALONI EN CONFERENCIA DE PRENSA

El próximo amistoso: “Vamos a probar jugadores más que sistemas. La manera la tenemos aceitada, hemos probado otras cosas pero no es la idea. El rival del sábado es importante, será una buena prueba".

Palabras para el pibe Flores: “Les pedimos a los chicos que hagan acá lo que hacen en sus clubes, Flores lo hace muy bien. Hay que cuidarlo. En Boca lo tratan bien y saben cómo hacerlo, es un talento que hay que cuidarlo, como Franco (Mastantuono) que tienen la misma edad”.

Sobre Paz y Mastantuono: "El papel de Nico, importante como el de Franco, Prestianni, los chicos que vienen de atrás. Ya vino al Mundial, lleva tiempo con nosotros y tiene un nivel alto, nos da otra cosa que Franco por ejemplo, que es más eléctrico y de banda. Nico es más enganche, con otras características".

Los laterales: “Hoy jugó Román, jugó Agustín y Santi Simón. No tenemos a Nahuel, sancionado, y Gonzalo no fue convocado, pero siguen estando en el radar. Tenemos cubierto el puesto, sobre todo el derecho. El izquierdo, con Román se abre una buena oportunidad, con Nico Tagliafico que esperemos que pueda estar en el último partido, con Facu Medina. Tenemos opciones y es lo importante”.

El elogio para los más experimentados: “Me gustó el trabajo de todos, no me gustaría nombrar a uno solo. Los de más experiencia podrían venir y decir que ya jugaron dos Mundiales y se relajan, y eso no está. Está bueno que los chicos de abajo vean eso. Su ejemplo vale mucho más de lo que yo pueda decir. Mientras los más veteranos afronten los partidos de esa forma, los demás seguirán atrás”.

Si se puede jugar la Finalissima y quién va a heredar la 10 de Messi: “No tengo ni idea de la Finalissima, ya me dirán si es que se juega. La número 10, en estos partidos no, hasta el 6 la va a usar Leo, y a partir de la siguiente fecha veremos a quién se la damos. Hay un montón que la pueden llevar, antes de oficializarse lo va a saber el jugador”.

El Flaco López: “Estamos contentos con el Flaco, cada vez que entra deja su sello. Siempre tiene situaciones. Te da balón parado, es un jugador muy completo. Puede jugar de segunda punta o de 9, también de extremo”.

Qué les dijo a sus jugadores en el reencuentro post Mundial: “Fue muy parecida a la charla después de Qatar, esta camiseta no merece otra cosa que competir. Cuando nos juntamos ahora fue igual, hay que seguir porque seguimos siendo una Selección competitiva”.