La era Scaloni llegó a 70 debuts en la Selección con los cinco estrenos ante Bolivia

Entre los nuevos nombres se destacó Román Vega, quien fue titular como lateral izquierdo después de haber sido una de las sorpresas de la convocatoria. El defensor surgido en Argentinos Juniors y actualmente en Zenit de Rusia tiene 22 años y aparece como una alternativa para una posición en la que Scaloni busca recambio. También tuvo su estreno Santiago Simón, quien se desempeña como lateral derecho en Toluca después de comenzar su carrera como mediocampista en River.