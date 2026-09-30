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La era Scaloni llegó a 70 debuts en la Selección con los cinco estrenos ante Bolivia

Román Vega, Equi Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores tuvieron su primera experiencia con la Mayor y elevaron una cifra histórica, parte del legado de la Scaloneta.

Lionel Scaloni volvió a abrirle la puerta a nuevos nombres en la Selección Argentina. En el triunfo 4-0 ante Bolivia, Román Vega, Ezequiel “Equi” Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores disputaron sus primeros minutos con la Mayor. Con estos cinco estrenos, el ciclo del entrenador alcanzó los 70 debutantes desde su llegada al cargo.

Entre los nuevos nombres se destacó Román Vega, quien fue titular como lateral izquierdo después de haber sido una de las sorpresas de la convocatoria. El defensor surgido en Argentinos Juniors y actualmente en Zenit de Rusia tiene 22 años y aparece como una alternativa para una posición en la que Scaloni busca recambio. También tuvo su estreno Santiago Simón, quien se desempeña como lateral derecho en Toluca después de comenzar su carrera como mediocampista en River.

Equi Fernández también tuvo su primera oportunidad con la Mayor, después de haber sido convocado por Scaloni en 2024 sin llegar a ingresar. El actual jugador de Bayer Leverkusen compartió esta convocatoria con Valentín Gómez, defensor surgido de Vélez y actualmente en Betis, y Leonel Flores, delantero de Boca que recibió su primera citación desde el fútbol argentino. Para los dos últimos, además, se trató de su primera convocatoria al seleccionado.

La lista de debutantes de Scaloni comenzó en el 3-0 ante Guatemala de 2018 y con el tiempo incluyó a futbolistas que terminaron siendo piezas importantes y campeones del mundo. Entre ellos aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. De los 26 integrantes del plantel campeón en Qatar 2022, 13 debutaron en la Selección durante su ciclo.

La lista de los 70 debutantes en la Selección Argentina en la era Scaloni

  1. Gerónimo Rulli
  2. Renzo Saravia
  3. Exequiel Palacios
  4. Gonzalo Martínez
  5. Giovanni Simeone
  6. Walter Kannemann
  7. Alan Franco
  8. Matías Vargas
  9. Franco Cervi
  10. Franco Vázquez
  11. Santiago Ascacíbar
  12. Rodrigo Battaglia
  13. Rodrigo De Paul
  14. Juan Foyth
  15. Gastón Giménez
  16. Paulo Gazzaniga
  17. Lisandro Martínez
  18. Gonzalo Montiel
  19. Domingo Blanco
  20. Matías Suárez
  21. Esteban Andrada
  22. Iván Marcone
  23. Matías Zaracho
  24. Juan Musso
  25. Lucas Martínez Quarta
  26. Nicolás Domínguez
  27. Alexis Mac Allister
  28. Leonardo Balerdi
  29. Adolfo Gaich
  30. Lucas Ocampos
  31. Nicolás González
  32. Facundo Medina
  33. Emiliano Martínez
  34. Cristian Romero
  35. Julián Álvarez
  36. Nahuel Molina
  37. Emiliano Buendía
  38. Lucas Boyé
  39. Marcos Senesi
  40. Thiago Almada
  41. Nehuén Pérez
  42. Enzo Fernández
  43. Alejandro Garnacho
  44. Facundo Buonanotte
  45. Valentín Barco
  46. Walter Benítez
  47. Valentín Carboni
  48. Valentín Castellanos
  49. Nicolás Paz
  50. Giuliano Simeone
  51. Franco Mastantuono
  52. José Manuel López
  53. Aníbal Moreno
  54. Lautaro Rivero
  55. Facundo Cambeses
  56. Kevin Mac Allister
  57. Joaquín Panichelli
  58. Gianluca Prestianni
  59. Máximo Perrone
  60. Agustín Giay
  61. Gabriel Rojas
  62. Santiago Beltrán
  63. Nicolás Capaldo
  64. Tomás Aranda
  65. Joaquín Freitas
  66. Román Vega
  67. Ezequiel Fernández
  68. Valentín Gómez
  69. Santiago Simón
  70. Leonel Flores

ADEMÁS: Cuti Romero marcó en su estreno como capitán en la cancha donde debutó en Primera

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