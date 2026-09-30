La era Scaloni llegó a 70 debuts en la Selección con los cinco estrenos ante Bolivia

Román Vega, Equi Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores tuvieron su primera experiencia con la Mayor y elevaron una cifra histórica, parte del legado de la Scaloneta.
Lionel Scaloni volvió a abrirle la puerta a nuevos nombres en la Selección Argentina. En el triunfo 4-0 ante Bolivia, Román Vega, Ezequiel “Equi” Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores disputaron sus primeros minutos con la Mayor. Con estos cinco estrenos, el ciclo del entrenador alcanzó los 70 debutantes desde su llegada al cargo.
Entre los nuevos nombres se destacó Román Vega, quien fue titular como lateral izquierdo después de haber sido una de las sorpresas de la convocatoria. El defensor surgido en Argentinos Juniors y actualmente en Zenit de Rusia tiene 22 años y aparece como una alternativa para una posición en la que Scaloni busca recambio. También tuvo su estreno Santiago Simón, quien se desempeña como lateral derecho en Toluca después de comenzar su carrera como mediocampista en River.
Equi Fernández también tuvo su primera oportunidad con la Mayor, después de haber sido convocado por Scaloni en 2024 sin llegar a ingresar. El actual jugador de Bayer Leverkusen compartió esta convocatoria con Valentín Gómez, defensor surgido de Vélez y actualmente en Betis, y Leonel Flores, delantero de Boca que recibió su primera citación desde el fútbol argentino. Para los dos últimos, además, se trató de su primera convocatoria al seleccionado.
La lista de debutantes de Scaloni comenzó en el 3-0 ante Guatemala de 2018 y con el tiempo incluyó a futbolistas que terminaron siendo piezas importantes y campeones del mundo. Entre ellos aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. De los 26 integrantes del plantel campeón en Qatar 2022, 13 debutaron en la Selección durante su ciclo.
comentar