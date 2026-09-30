La hermana de Cristiano Ronaldo apuntó contra Portugal tras el conflicto con la selección

Elma Aveiro defendió a su hermano con una publicación en redes sociales en la que cuestionó al periodismo portugués, a la estructura de la selección y a sus compatriotas.
Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicó un duro mensaje contra Portugal luego de que el delantero abandonara la concentración del seleccionado en Copenhague. La familiar del capitán compartió una imagen del futbolista arrodillado frente al arco y acompañó la publicación con críticas al periodismo, al funcionamiento del equipo y a la sociedad lusa.
En el mensaje, que cerró con la frase “todo dicho”, reclamó que su hermano reciba más respeto y cuestionó la organización del combinado nacional. “CR7 merece más respeto, la selección merece más estructura y el periodismo portugués merece más competencia y menos especulación”, sostuvo. Además, apuntó contra sus compatriotas, a quienes calificó de “envidiosos, despectivos, ignorantes”, y afirmó que merecen regresar a la mediocridad que, según su mirada, caracterizaba al fútbol portugués antes de la llegada de Ronaldo.
El descargo se conoció después de que Cristiano Ronaldo confirmara su salida de la concentración mediante un comunicado en redes sociales. El delantero de 41 años dejó el estadio Parken en una furgoneta con destino a Madrid, tras mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, escribió el atacante, quien también les deseó suerte a sus compañeros.
La tensión con Jorge Jesus había quedado expuesta tras el triunfo de Portugal por 2-1 ante Noruega, en Oslo, cuando Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no ingresó. El entrenador negó que existiera un conflicto, pero defendió su decisión de dejarlo afuera: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión”. La Federación confirmó posteriormente la ausencia del capitán en el entrenamiento, sin detallar los motivos.
Aveiro cerró su publicación con un agradecimiento directo a su hermano: “¡Gracias por todo, CR7! Merecías más”. El episodio se produjo mientras Portugal se prepara para afrontar sus compromisos ante Noruega y Dinamarca por la Liga de Naciones de la UEFA. Ronaldo, que debutó con el seleccionado en 2003, suma 234 partidos y 146 goles internacionales y fue parte de los equipos que conquistaron la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones en 2019 y 2025.
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