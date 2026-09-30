La hermana de Cristiano Ronaldo apuntó contra Portugal tras el conflicto con la selección

El descargo se conoció después de que Cristiano Ronaldo confirmara su salida de la concentración mediante un comunicado en redes sociales. El delantero de 41 años dejó el estadio Parken en una furgoneta con destino a Madrid, tras mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, escribió el atacante, quien también les deseó suerte a sus compañeros.