Argentinos Juniors conoció a su rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores

El Bicho podía enfrentar a Barcelona de Ecuador o Liga de Quito y este domingo se terminó de confirmar que jugará ante el conjunto amarillo. El equipo dirigido por Tiago Nunes se quedó con el boleto al Repechaje del máximo certamen continental de clubes.

Si bien es un equipo a no subestimar, la suerte cayó del lado de Argentinos Juniors porque la Liga de Quito fue semifinalista de la última Copa Libertadores y además tiene el factor de la altura a su favor. Pero, Barcelona de Ecuador tiene lo suyo, es también uno de los clubes históricos del país y viene de sacar 67 puntos en el campeonato local.

image

Además, Barcelona de Ecuador dijo presente en las últimas siete ediciones de la Copa (en 2021 fue semifinalista) y tiene nombres fuertes, de los cuales el Semillero del Mundo deberá tomar nota: Janner Corozo, Miguel Parrales u Otavio Rivero, entre otros.

La serie de Fase 2 de Copa Libertadores se abrirá en el Isidro Romero Carbo el miércoles 18 de febrero a las 21.30 y se definirá en el Diego Armando Maradona, apenas una semana más tarde. No hay ventaja deportiva de ningún tipo, por lo que en caso de empate global habrá penales. El Bicho define de local por estar mejor ubicado en el ranking de CONMEBOL.

Ahora, ojo porque si el Bicho logra pasar al conjunto ecuatoriano, antes de ir a la zona de grupos, jugará la fase 3, contra el ganador de Botafogo, campeón en 2024, vs. Bolivia 3 (San Antonio Bulo Bulo o Nacional de Potosí, que debe dar vuelta el 2-0 de la ida en la final de la Copa Bolivia)

Eso sí, de vencer al Amarillo de Ecuador, AAAJ se asegura jugar, por lo menos, la Copa Sudamericana. Si pierde, queda eliminado de toda competencia internacional en 2026.