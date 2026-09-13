Rosario Central venció a Tigre con un gol de Di María

Tigre salió a buscar el empate y Central encontró espacios para atacar de contra, pero el partido se complicó para el Canalla a 15' del final por la expulsión de Emanuel Coronel, quien recibió la segunda amarilla. Con un jugador más, el Matador intentó aprovechar la ventaja y tuvo algunas aproximaciones, aunque no logró encontrar el gol. Zenobio también respondió ante un disparo de Di María.