Rosario Central venció a Tigre con un gol de Di María

Por el Torneo Clausura, el Canalla se impuso 1-0 en Victoria con un penal convertido por el Fideo y, pese a jugar con diez en el tramo final, consiguió tres puntos importantes.
Rosario Central venció 1-0 a Tigre en Victoria por el Torneo Clausura y sumó tres puntos importantes para acomodarse en la Zona B. Ángel Di María marcó el único gol del partido, de penal, tras una decisión polémica del VAR. El Canalla quedó en el podio de su grupo y complicó al Matador en la pelea por la clasificación.
El primer tiempo fue parejo y tuvo situaciones para los dos equipos. Tigre contó con las chances más claras, pero Ledesma respondió bien ante un cabezazo de Barrionuevo y un remate de Mauro Méndez. Central también llegó con Campaz y Alan Rodríguez, aunque Zenobio estuvo atento para evitar la caída de su arco.
En el complemento, el local volvió a avisar con un remate cruzado de Moreno que el arquero desvió y una increíble chance que Banegas no pudo aprovechar abajo del arco. A los 15 minutos llegó la jugada que cambió el partido: Campaz cayó dentro del área tras un cruce con Valentín Moreno, el VAR llamó a Andrés Merlos y el árbitro sancionó penal. Di María se hizo cargo y definió de zurda, cruzado, para poner el 1-0.
Tigre salió a buscar el empate y Central encontró espacios para atacar de contra, pero el partido se complicó para el Canalla a 15' del final por la expulsión de Emanuel Coronel, quien recibió la segunda amarilla. Con un jugador más, el Matador intentó aprovechar la ventaja y tuvo algunas aproximaciones, aunque no logró encontrar el gol. Zenobio también respondió ante un disparo de Di María.
Finalmente, Rosario Central sostuvo la diferencia y se quedó con una victoria clave para ubicarse 4º en la zona con 15 puntos y quedó a dos unidades de la zona de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual. . Tigre, en cambio, sumó su segunda caída al hilo y quedó fuera de los ocho primeros lugares.
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