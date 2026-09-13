Independiente vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Su objetivo es claro: aprovechar que quedó afuera de todas las competencias para concentrarse en el torneo local y clasificar. Llega envalentonado con el triunfazo vs. Talleres de Córdoba y con la ambición del Gallego de ganar en su reestreno, para sacarle el puesto al Rojo y meterse de sorpresa en la pelea.

Facundo Farías tuvo un buen debut en San Lorenzo.

El probable once de Independiente

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Chimy Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

La posible formación de San Lorenzo

José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba o Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Datos del partido