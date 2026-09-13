Independiente vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Rojo recibe al Ciclón de Ruben Darío Insúa, quien dará inicio a su tercer ciclo como entrenador en su visita al Libertadores de América. Todo lo que tenés que saber para el clásico de domingo.
Independiente y San Lorenzo se enfrentan este domingo en el Libertadores de América por la fecha 9 del Torneo Clausura y apuestan a llevarse el premio al mejor partido de la jornada. Este clásico marcará un avance trascendental para quien se quede con los tres puntos: mientras que el Rojo busca sumar para acomodarse en los playoffs, el Ciclón necesita tapar los golpes y ganar para posicionarse como último clasificado. Esto es todo lo que tenés que saber sobre el duelo que iniciará a las 19.15.
Un nuevo Independiente se está formando de la mano de Jadson Viera. Este nuevo ciclo no esconde los errores del equipo en la cancha y suele haber más dudas que certezas. Sin embargo, como manda el fútbol, un resultado puede cambiar drásticamente la posición en la tabla y modificar el panorama.
Así pasó con el Rojo: después del vergonzoso 0-3 vs. Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América, rescató tres puntos de oro con el triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y subió al octavo lugar de la zona A para soñar con los playoffs. Viera tomó un poco de aire y sabe que ganar esta tarde terminará de aprobar su planteo (sin despejar las dudas, claro).
Por el otro lado, aparece un San Lorenzo, como dato que no hace caso al tiempo, golpeado por los problemas institucionales, económicos e, inevitablemente, deportivos. Néstor Gorosito se fue con el reloj de arena vacío después de tan solo ocho partidos y, como un círculo vicioso, Rubén Darío Insúa llegó al rescate una vez más para darle inicio a su tercer ciclo como un bombero.
Su objetivo es claro: aprovechar que quedó afuera de todas las competencias para concentrarse en el torneo local y clasificar. Llega envalentonado con el triunfazo vs. Talleres de Córdoba y con la ambición del Gallego de ganar en su reestreno, para sacarle el puesto al Rojo y meterse de sorpresa en la pelea.
Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone o Chimy Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.
José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba o Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio o Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi o Nicolás Tripichio, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
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