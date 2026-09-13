Manchester se pintó de celeste: el City le ganó al United con un hombre menos

Los "Red Devils", que contaron con la titularidad del defensor argentino Lisandro Martínez, tuvieron la más clara en el último minuto con un mano a mano en el que Donnarumma le tapó un remate clarísimo al camerunés Bryan Mbeumo.

Con este resultado, el City llegó a los 12 puntos y se mantiene con puntaje ideal en la Premier League, mientras que el United está decimotercero con solo cuatro unidades. En la próxima fecha, el Manchester City recibirá al Sunderland. El United, por su parte, visitará al Fulham en busca de la recuperación.

El resumen del partido