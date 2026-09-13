Manchester se pintó de celeste: el City le ganó al United con un hombre menos

Pese a sufrir la expulsión de Foden, el equipo de Enzo Maresca superó por 1 a 0 a los Diablos Rojos con un gol de Haaland en el mítico Old Trafford por la cuarta fecha de la Premier League.
Manchester se pintó de celeste: el City le ganó con uno menos al United en Old Trafford. El equipo de Enzo Maresca, que sufrió la roja de Phil Foden, se impuso por 1 a 0 a los Diablos Rojos gracias a un gol de Erling Haaland, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League.
El City se quedó con 10 hombres a los 23 minutos de la primera mitad por la roja directa a Foden por una fuerte patada a Bruno Fernandez. El United aprovechó la superioridad numérica y generó situaciones clarísimas: Marcus Rashford y Kobbie Mainoo tuvieron remates que dieron en los postes del arco defendido por Gianluigi Donnarumma.
Y, como dice una de las máximas del fútbol, los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. A los 15' del complemento, con el 0-0 instalado en el marcador, Gvardiol lanzó un gran buscapié que encontró a Haaland, quien no falló dentro del área chica. En un principio el gol había sido anulado por offside, pero después de la revisión en el VAR se comprobó que estaba habilitado, por lo que se terminó convalidando la anotación.
Después, el visitante incluso pudo haber aumentado la ventaja a los 23 minutos con un remate desde la medialuna del área de Enzo Fernández, pero el arquero del United, el belga Senne Lammens, se lució con una gran estirada y la pelota dio en el palo.
Los "Red Devils", que contaron con la titularidad del defensor argentino Lisandro Martínez, tuvieron la más clara en el último minuto con un mano a mano en el que Donnarumma le tapó un remate clarísimo al camerunés Bryan Mbeumo.
Con este resultado, el City llegó a los 12 puntos y se mantiene con puntaje ideal en la Premier League, mientras que el United está decimotercero con solo cuatro unidades. En la próxima fecha, el Manchester City recibirá al Sunderland. El United, por su parte, visitará al Fulham en busca de la recuperación.
comentar