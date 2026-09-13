Argentinos no pudo con Gimnasia en La Paternal y cedió el liderazgo en la tabla anual

La igualdad llegó después de una buena combinación entre Tomás Molina y Gastón Verón, quien recibió dentro del área y definió con potencia ante Nelson Insfrán. El delantero volvió a estar cerca del segundo minutos más tarde, cuando su cabezazo terminó en el travesaño. Con un hombre menos, Argentinos sostuvo el resultado hasta el final, aunque el desgaste le impidió buscar con la misma intensidad un nuevo gol.