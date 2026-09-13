Argentinos no pudo con Gimnasia en La Paternal y cedió el liderazgo en la tabla anual

El Bicho jugó más de un tiempo con diez hombres, reaccionó tras quedar en desventaja y logró el 1-1 ante el Lobo para mantener la punta de la Zona B.
Argentinos Juniors empató 1-1 con Gimnasia en La Paternal, por la novena fecha del Torneo Clausura. Agustín Auzmendi adelantó al conjunto platense y Gastón Verón marcó la igualdad para el local, que jugó buena parte del partido con diez futbolistas. El resultado le permitió al Bicho seguir arriba en la Zona B, aunque perdió el liderazgo de la tabla anual.
Gimnasia comenzó mejor y encontró la ventaja a través de Auzmendi, luego de una buena asistencia de Nacho Fernández. Argentinos sufrió tras la expulsión de Sebastián Prieto, que vio la roja tras una revisión del VAR por una infracción sobre Maxi Zalazar. Pese a quedar en inferioridad numérica, el equipo de Nicolás Diez no se resignó y terminó encontrando el empate en el segundo tiempo.
La igualdad llegó después de una buena combinación entre Tomás Molina y Gastón Verón, quien recibió dentro del área y definió con potencia ante Nelson Insfrán. El delantero volvió a estar cerca del segundo minutos más tarde, cuando su cabezazo terminó en el travesaño. Con un hombre menos, Argentinos sostuvo el resultado hasta el final, aunque el desgaste le impidió buscar con la misma intensidad un nuevo gol.
El 1-1 dejó a Argentinos en la cima de la Zona B, mientras que Gimnasia no pudo aprovechar la oportunidad de quedar como único líder del grupo. Para el Bicho, el punto tuvo un sabor agridulce porque cedió terreno en la pelea por el primer puesto de la tabla anual. En la próxima fecha, Argentinos visitará a Rosario Central y Gimnasia recibirá a Deportivo Riestra.
comentar