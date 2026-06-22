Julián Álvarez pidió irse del Atlético de Madrid: "Lo mejor es una transferencia"

Esos números encendieron el interés del Real Madrid y el Barcelona, entre otros gigantes de Europa. El Merengue ofreció 150 millones de euros para quedarse con el argentino. Sin embargo, desde el Colchonero rechazaron esa oferta. Y lo mismo hicieron con la del club catalán, que dijo estar dispuesto a pagar 100 millones de euros.

¿Cuál será el futuro de Julián Álvarez? Por ahora, nada parecer estar muy claro. Sólo se sabe su intención de cambiar de equipo. Y también, el malestar del Atlético, tal como publicó el diario español AS en las últimas horas: "La inesperada declaración de La Araña en pleno Mundial no gustó en el seno del Atlético de Madrid. Los constantes escarceos de su agente con los clubes interesados habían logrado ser disipados, pero que el protagonista principal dijera de su boca que tiene tan claras las intenciones de marcharse no gustó ni en la entidad ni tampoco, por supuesto, entre los aficionados, que hace tiempo que habían puesto la cruz al argentino".