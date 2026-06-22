Julián Álvarez pidió irse del Atlético de Madrid: "Lo mejor es una transferencia"

El delantero argentino expresó su deseo después del triunfo de la Selección contra Austria. El Real Madrid y el Barcelona están interesados en contratarlo. Lo mismo el París Saint Germain.
El vestuario del seleccionado argentino era pura satisfacción por el triunfo contra Austria 2 a 0, el pasaje a los 16avos de final y otra marca histórica de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de los mundiales. De pronto, hubo una frase que hizo ruido. Una frase que movió el mercado de pases europeo en plena Copa del Mundo. Ocurre que Julián Álvarez pidió dejar el Atlético de Madrid e iniciar una nueva aventura futbolera.
El bombazo sonó cuando el delantero fue consultado sobre el interés del París Saint Germain y las ofertas del Real Madrid y el Barcelona. "La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", comentó en una entrevista con ESPN.
La Araña no se quedó ahí y avanzó en su respuesta. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", expresó. Con esa frase, hizo público su deseo de irse del Atlético de Madrid y ser protagonista de una venta en el mercado de pases.
El ciclo de Julián Álvarez con el Colchonero comenzó a mediados de 2024. En aquel momento, el club español le pagó al Manchester City unos 75 millones de euros por su pase. Durante la primera temporada fue una de las figuras del equipo que dirige el Cholo Simeone, con 29 goles en 57 encuentros. Y en la segunda, marcó 20 en 49 encuentros. La cifra total: 49 gritos y 17 asistencias en 106 choques en un equipo con una idea no del todo ofensiva.
Esos números encendieron el interés del Real Madrid y el Barcelona, entre otros gigantes de Europa. El Merengue ofreció 150 millones de euros para quedarse con el argentino. Sin embargo, desde el Colchonero rechazaron esa oferta. Y lo mismo hicieron con la del club catalán, que dijo estar dispuesto a pagar 100 millones de euros.
¿Cuál será el futuro de Julián Álvarez? Por ahora, nada parecer estar muy claro. Sólo se sabe su intención de cambiar de equipo. Y también, el malestar del Atlético, tal como publicó el diario español AS en las últimas horas: "La inesperada declaración de La Araña en pleno Mundial no gustó en el seno del Atlético de Madrid. Los constantes escarceos de su agente con los clubes interesados habían logrado ser disipados, pero que el protagonista principal dijera de su boca que tiene tan claras las intenciones de marcharse no gustó ni en la entidad ni tampoco, por supuesto, entre los aficionados, que hace tiempo que habían puesto la cruz al argentino".
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