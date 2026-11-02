Boca, Argentinos y Central definirán al campeón de la Anual: día, hora y cruces

El Xeneize, el Bicho y el Canalla protagonizarán la definición del Campeón de Liga 2026 cuando jueguen en simultáneo el sábado, desde las 17.30, su último encuentro de la fase regular del Clausura.
Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central protagonizarán la definición del campeón de la Tabla Anual, es decir del 2026 de la Primera División después de la primera entrega el año pasado, en la polémica designación del Canalla tras finalizar la temporada en la que no estaba previsto dar ese título oficial.
Boca es líder de la Anual con 60 puntos y llegará con la confianza a tope después de quedarse con el Superclásico. Después, Central lo sigue con 59 unidades y arribará después de ganarle 2 a 1 a Sarmiento. Por último, Argentinos, que tiene 57, visitará este lunes a Atlético Tucumán.
Los tres perseguidores del título jugarán en simultáneo la última fecha del Clausura: Boca visitará a Defensa en Florencio Varela, Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y Argentinos enfrentará Huracán en el Diego Armando Maradona.
La Liga Profesional decidió que la definición se lleve a cabo el sábado desde las 17.30. La idea es que los cruces sean al mismo tiempo para que no haya ventaja deportiva de que un equipo conozca el resultado del otro. Y si bien previamente estaba pensado que sean a partir de las 14.30 cambió el horario debido a disponibilidad de operativos de seguridad.
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