Chacarita le ganó a Nueva Chicago y lo condenó a jugar la Primera B en 2027

El Funebrero ganó 2-0 en San Martín con goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone y relegó al Torito a la tercera categoría, mientras que Patronato empató ante Atlético de Rafaela y también aseguró la permanencia.
Chacarita derrotó 2-0 a Nueva Chicago en San Martín y condenó al conjunto de Mataderos al descenso enla última fecha de la Primera Nacional 2026. Con los goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone en el comienzo del segundo tiempo, el Funebrero aseguró su permanencia en la categoría y provocó que su clásico rival deba jugar en la Primera B durante 2027.
Patronato, que también peleaba por evitar el descenso, empató 0-0 ante Atlético de Rafaela y consiguió salvarse.
El encuentro era determinante para los dos equipos. Chicago llegó a la jornada con 37 puntos, la misma cantidad que Patronato y dos menos que Chacarita, por lo que necesitaba ganar para mantener sus posibilidades de permanencia. El Funebrero, dirigido por Sergio Rondina, tenía la ventaja de que un empate le alcanzaba para salvarse, mientras que el conjunto de Mataderos dependía también de lo que sucediera en el partido disputado en Rafaela.
Después de un primer tiempo sin goles, Chacarita golpeó dos veces en el inicio del complemento y cambió por completo el panorama. A los seis minutos, Alexis Domínguez llegó por la derecha y envió un centro atrás que Meléndez conectó para vencer a Masuero. Poco después, Nicolás Pantaleone aprovechó un tiro de esquina y, con un cabezazo junto al palo, estableció el 2-0 que terminó de complicar al Torito.
Con la desventaja, Nueva Chicago quedó obligado a buscar una reacción y esperar que Atlético de Rafaela venciera a Patronato para forzar un desempate. Sin embargo, el equipo de Gastón Lotito no encontró los caminos para descontar y recibió otro golpe cuando se confirmó que el encuentro en Rafaela había terminado sin goles. Cerca del cierre, el partido también tuvo una interrupción por la descompensación de un colaborador del conjunto visitante, que recibió asistencia médica y fue retirado en camilla. Sobre el final, Román Zalazar fue expulsado.
La victoria desató el festejo de Chacarita, que consiguió la permanencia después de un cierre de campeonato en el que sumó tres triunfos consecutivos. Además, el Funebrero tuvo una revancha deportiva frente a su clásico rival: en 2012, Nueva Chicago había conseguido mandar a Chacarita a la B Metropolitana. Esta vez, el resultado en San Martín tuvo el desenlace inverso y dejó al equipo de Mataderos sin posibilidades de sostenerse en la segunda categoría.
Por su parte, Nueva Chicago jugará en la Primera B durante 2027 y volverá a disputar la tercera categoría del fútbol argentino después de más de una década. Patronato también consiguió el objetivo de permanecer en la Primera Nacional gracias al empate sin goles frente a Atlético de Rafaela y la derrota del Torito.
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