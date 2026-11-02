Chacarita le ganó a Nueva Chicago y lo condenó a jugar la Primera B en 2027

Con la desventaja, Nueva Chicago quedó obligado a buscar una reacción y esperar que Atlético de Rafaela venciera a Patronato para forzar un desempate. Sin embargo, el equipo de Gastón Lotito no encontró los caminos para descontar y recibió otro golpe cuando se confirmó que el encuentro en Rafaela había terminado sin goles. Cerca del cierre, el partido también tuvo una interrupción por la descompensación de un colaborador del conjunto visitante, que recibió asistencia médica y fue retirado en camilla. Sobre el final, Román Zalazar fue expulsado.

La victoria desató el festejo de Chacarita, que consiguió la permanencia después de un cierre de campeonato en el que sumó tres triunfos consecutivos. Además, el Funebrero tuvo una revancha deportiva frente a su clásico rival: en 2012, Nueva Chicago había conseguido mandar a Chacarita a la B Metropolitana. Esta vez, el resultado en San Martín tuvo el desenlace inverso y dejó al equipo de Mataderos sin posibilidades de sostenerse en la segunda categoría.

Por su parte, Nueva Chicago jugará en la Primera B durante 2027 y volverá a disputar la tercera categoría del fútbol argentino después de más de una década. Patronato también consiguió el objetivo de permanecer en la Primera Nacional gracias al empate sin goles frente a Atlético de Rafaela y la derrota del Torito.

Los goles de Chacarita para el triunfo 2-0 sobre Nueva Chicago

OTRO GOL DE CHACARITA PARA PONERSE 2-0. Dos goles en ¡CINCO MINUTOS!Nueva Chicago necesita que Atlético de Rafaela le gane a Patronato para NO DESCENDER. https://t.co/aEQu4cORmN — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 2, 2026