Riquelme habló de todo tras el triunfo de Boca ante River: las 10 mejores frases del presidente

"Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. ¿La asistencia a Herrera contra Independiente quién la dio? Villa. ¿La asistencia de hoy quién la dio? Villa. En estos últimos partidos demostró lo que viene mostrando hace meses".

"CONTENTO QUE PUDIMOS GANAR EL PARTIDO" ️Juan Román Riquelme, mano a mano en TyC Sports tras el triunfo de Boca en el Superclásico. https://t.co/8ZePbrVhjD — TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2026

La polémica por el arbitraje del Superclásico

Tras las críticas que llegaron desde el lado de River por el desempeño de Nicolás Ramírez, el mandatario evitó entrar en una discusión generalizada y defendió la decisión de expulsar al delantero rival.

"Yo hablo de mi club. Redes sociales no tengo. La expulsión es expulsión: el nueve se le va para el arco. No importa si la jugada es al segundo, a los cinco minutos o a los noventa. El atacante se va mano a mano con el arquero, el defensor lo derriba y es expulsión clara. A partir del gol de Boca creo que fue claro ganador del clásico. Siempre el que pierde va a pedir. Es así. El fútbol argentino tiene mucho de eso: cuando no conseguimos el resultado, culpamos al árbitro".

El respaldo al entrenador

Consultado por la continuidad de Rodolfo Arruabarrena y los comentarios sobre su contrato, el presidente respondió con una frase que dejó en claro su postura respecto de los tiempos del cuerpo técnico.

"Él tiene contrato hasta junio, ¿por qué están pensando en echar técnicos?"

Por qué Boca mereció quedarse con los tres puntos

El máximo dirigente también hizo su análisis futbolístico del encuentro. Consideró que, pese a las pocas situaciones de peligro, el Xeneize generó las oportunidades más claras y justificó la victoria.

"Fue justo ganador. Es complicado que podamos decir 'se ganó un clásico jugando bien', terminan siendo muy parejos, se arriesga poco. Pero sí, yo creo que Boca fue merecedor del triunfo. Hubo pocas situaciones pero fueron todas de Boca. Nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco".

La clasificación a la Copa Libertadores 2027

El triunfo frente al eterno rival también le permitió al conjunto azul y oro asegurar su presencia en la próxima edición del máximo certamen continental. Para Román, se trató de un objetivo fundamental.

"Contento que pudimos ganar el partido. Hoy hemos clasificado a la Copa Libertadores que para nosotros es importante. Es la ilusión más grande que tenemos los hinchas".

La obligación de conseguir títulos

Riquelme reconoció que el buen funcionamiento no alcanza para satisfacer las expectativas del público. En Boca, la exigencia de levantar trofeos siempre está presente.

"Siempre se necesita ganar. La gente quiere festejar. Lo ideal sería hacerlo muy seguido, a veces cuesta un poquito más, pero la ilusión siempre hay que tenerla. Los muchachos están haciendo un esfuerzo muy grande. Se merecen todo. Da alegría ver al hincha con tanta ilusión".

El agradecimiento a Claudio Úbeda

El presidente también tuvo palabras de reconocimiento para el cuerpo técnico anterior, encabezado por Claudio Úbeda, y puso en valor su aporte durante la primera mitad del año.

"Hay que agradecerle al cuerpo técnico anterior, porque sumaron 30 puntos cada uno de los 60 que tenemos".

El impresionante recibimiento en La Bombonera

La fiesta que prepararon los hinchas antes del partido no pasó inadvertida. El dirigente destacó el espectáculo que se vivió en las tribunas y volvió a elogiar la identidad del club.

"El recibimiento que le hicieron hoy a nuestro equipo fue extraordinario. Fue un sueño. El hincha de Boca es único, La Bombonera es única".

La explicación sobre el presente de Leonel Flores

Por último, el mandatario se refirió al momento futbolístico del juvenil, que atraviesa una etapa de menor rendimiento después de sus primeras apariciones en Primera. En ese sentido, pidió comprender los tiempos de adaptación.

"Lo que le pasa a Flores es normal. Cuando un juvenil arranca a jugar en Primera va a hacerlo de maravilla y luego va a tener algún bajón. Ahí es importante que el equipo gane para evitar las críticas. Pero es un grandísimo jugador, por eso ha ido a la Selección Argentina".