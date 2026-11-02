Chacarita y Nueva Chicago se juegan la permanencia en la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

Tres equipos pelean el descenso en la última fecha. El Funebrero tiene dos unidades de ventaja y un empate le alcanza para cumplir el objetivo, pero si pierde y gana Patronato, desciende. El Torito, si empata o pierde, dependerá del resultado entre Atlético Rafaela vs. Patronato.
La última jornada de la fase regular de la Primera Nacional tendrá un duelo decisivo por la permanencia. Este lunes, desde las 15, Chacarita recibirá a Nueva Chicago en Villa Maipú, por la fecha 36, en un cruce que puede marcar el futuro de ambos en la categoría.
El conjunto local llega fortalecido tras vencer 1-0 a Temperley, con un tanto de Thiago Zárate en el segundo minuto adicionado. Así, el equipo dirigido por Sergio “Huevo” Rondina salió de la zona de descenso y alcanzó las 39 unidades, que lo ubican 15° en la Zona B.
Con ese panorama, ganar o empatar le garantiza la salvación al Funebrero. Una derrota, en cambio, lo dejaría pendiente del resultado de Patronato, que suma 37 puntos y jugará en simultáneo frente a Atlético Rafaela.
Del otro lado, el equipo de Gastón Lotitto afrontará el compromiso sin margen para especular. Después del 1-1 ante San Martín de San Juan, con un gol de Mauro Pérez, quedó 17° con 37 unidades, las mismas que el conjunto entrerriano. En sus últimas cinco presentaciones, acumuló tres caídas y un empate.
Para el Torito, la victoria es indispensable: llegaría a 40 puntos y aseguraría la permanencia. Si termina igualado en el último puesto con Patronato, la definición será mediante un partido desempate, ya que no se consideran la diferencia de gol ni los enfrentamientos entre sí.
El choque también trae recuerdos de una definición histórica: ambos clubes protagonizaron la Promoción de 2012, cuando Nueva Chicago consiguió el ascenso y Chacarita perdió la categoría y descendió a la B Metropolitana.
Chacarita: Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta, Sergio Vittor, Nicolás Pantaleone, Nicolás Cháves; Maximiliano Meléndez, Tomás Pérez Serra, Álvaro Cuello; Lucas Alfonzo y Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.
Nueva Chicago: Luciano Jachfe; Román Zalazar, Dylan Gissi, Gonzalo Trindade; Bruno Palazzo, Enzo Roldán, Tomás Rodríguez, Diego Barros; Thiago Ocampo, Mauro Pérez y Lucas Ambrogio. DT: Gastón Lotitto.
Día: lunes.
Horario: 15.
TV: LPF Premium.
Árbitro: Sebastián Zunino.
Estadio: Chacarita Juniors, Villa Maipú, San Martín.
comentar