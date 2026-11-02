Chacarita y Nueva Chicago se juegan la permanencia en la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

Para el Torito, la victoria es indispensable: llegaría a 40 puntos y aseguraría la permanencia. Si termina igualado en el último puesto con Patronato, la definición será mediante un partido desempate, ya que no se consideran la diferencia de gol ni los enfrentamientos entre sí.

El choque también trae recuerdos de una definición histórica: ambos clubes protagonizaron la Promoción de 2012, cuando Nueva Chicago consiguió el ascenso y Chacarita perdió la categoría y descendió a la B Metropolitana.

Las probables formaciones de Chacarita vs. Nueva Chicago

Chacarita: Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta, Sergio Vittor, Nicolás Pantaleone, Nicolás Cháves; Maximiliano Meléndez, Tomás Pérez Serra, Álvaro Cuello; Lucas Alfonzo y Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.

Nueva Chicago: Luciano Jachfe; Román Zalazar, Dylan Gissi, Gonzalo Trindade; Bruno Palazzo, Enzo Roldán, Tomás Rodríguez, Diego Barros; Thiago Ocampo, Mauro Pérez y Lucas Ambrogio. DT: Gastón Lotitto.

Chacarita vs. Nueva Chicago: horario, TV y datos