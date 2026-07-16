El Boca de Arruabarrena tuvo estreno con victoria ante Sarmiento por Copa Argentina

Con la ventaja, Boca ganó confianza y encontró más espacios para desplegar su fútbol. El gol liberó al equipo, que comenzó a mover la pelota con mayor fluidez y redujo al mínimo las posibilidades del conjunto de Junín. Y la historia quedó sentenciada a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Leonel Flores coronó una actuación sobresaliente con un verdadero golazo para establecer el 2-0 definitivo.

El extremo derecho, que tuvo su primer partido oficial, confirmó las buenas sensaciones que había dejado en el amistoso previo y celebró su estreno mandando el balón a la red en medio de una actuación que ilusiona. En los minutos finales, Arruabarrena aprovechó para mover el banco y darles minutos a Kevin Zenón, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero, mientras el equipo administró la ventaja sin pasar sobresaltos, con un Sarmiento que no pudo plasmar su idea.

Con esta victoria, Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Vélez. El cuadro continuará completándose este viernes, cuando San Lorenzo se mida con Deportivo Riestra desde las 18.45, mientras que River debutará frente a Aldosivi a las 21.45. Además, este jueves ya hubo otro clasificado: Racing, que goleó 4-1 a Defensa y Justicia y también aseguró su lugar en la siguiente fase del certamen.

Los goles del triunfo de Boca a Sarmiento

¡GOL DE BOCA!



Velasco y un lindo remate de media distancia para el 1 a 0 del Xeneize sobre Sarmiento. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/TOTWU3XLmQ — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026