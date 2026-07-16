El Boca de Arruabarrena tuvo estreno con victoria ante Sarmiento por Copa Argentina

En el inicio del segundo ciclo del Vasco, el Xeneize derrotó 2 a 0 al Verde en Rosario con mucha justicia y se metió en los octavos de final del certamen federal.
Boca ganó y cumplió el objetivo, pero por sobre todo dejó una imagen positiva en el inicio del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena. Con la intención de adueñarse de la pelota, presionar alto y atacar por las bandas, el equipo mostró rasgos de la idea de juego que pretende instalar el Vasco. Alan Velasco, Tomás Aranda y el juvenil Leonel Flores fueron los futbolistas que más desequilibraron durante la noche.
En un primer tiempo de dominio casi absoluto, Boca generó las mejores situaciones. Apostó a los remates desde media distancia y obligó en varias oportunidades al arquero Thyago Ayala, que sostuvo el cero con buenas intervenciones. También hubo intentos de Ascacíbar, Aranda, Milton Delgado y Flores, aunque faltó precisión en los metros finales.
De esta manera, el 0-0 se mantuvo en el marcador para el descanso de entretiempo. Sarmiento intentó responder con posesiones largas y buscando salir desde el fondo, pero nunca logró imponer su juego ante un rival que controló el desarrollo desde el minuto inicial.
El premio de Boca llegó apenas comenzado el complemento: Alan Velasco sacó un potente remate desde afuera del área que se clavó a media altura contra el palo derecho del arquero y rompió un partido que hasta ese momento parecía trabado cuando el reloj marcaba seis minutos de esta segunda etapa.
Con la ventaja, Boca ganó confianza y encontró más espacios para desplegar su fútbol. El gol liberó al equipo, que comenzó a mover la pelota con mayor fluidez y redujo al mínimo las posibilidades del conjunto de Junín. Y la historia quedó sentenciada a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Leonel Flores coronó una actuación sobresaliente con un verdadero golazo para establecer el 2-0 definitivo.
El extremo derecho, que tuvo su primer partido oficial, confirmó las buenas sensaciones que había dejado en el amistoso previo y celebró su estreno mandando el balón a la red en medio de una actuación que ilusiona. En los minutos finales, Arruabarrena aprovechó para mover el banco y darles minutos a Kevin Zenón, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero, mientras el equipo administró la ventaja sin pasar sobresaltos, con un Sarmiento que no pudo plasmar su idea.
Con esta victoria, Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Vélez. El cuadro continuará completándose este viernes, cuando San Lorenzo se mida con Deportivo Riestra desde las 18.45, mientras que River debutará frente a Aldosivi a las 21.45. Además, este jueves ya hubo otro clasificado: Racing, que goleó 4-1 a Defensa y Justicia y también aseguró su lugar en la siguiente fase del certamen.
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