Boca busca recuperar el césped de La Bombonera con lámparas de calor tras las intensas lluvias

En la cancha de Huracán, donde recientemente venció a Estudiantes de La Plata, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá este sábado a Vélez, comandado por Guillermo Barros Schelotto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

¿Dónde jugará Boca por la Copa Sudamericana?

De cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, todavía no está definida la sede.

La intención principal de la institución es poder recuperar La Bombonera y utilizarla para el compromiso internacional. Sin embargo, el estadio de Huracán continúa como una alternativa concreta, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y el estado del campo de juego.