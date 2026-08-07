Boca busca recuperar el césped de La Bombonera con lámparas de calor tras las intensas lluvias

La falta de sol y la acumulación de humedad complicaron el campo de juego. El Xeneize volverá a jugar en Huracán y mantiene la duda sobre la sede para la Copa Sudamericana.
Las fuertes y persistentes lluvias que se registraron en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos días complicaron considerablemente los trabajos de preparación del campo de juego de La Bombonera.
Ante la falta de horas de sol, la dirigencia de Boca decidió activar un sistema de lámparas de calor con el objetivo de acelerar el drenaje y favorecer la recuperación del césped. Una tecnología similar fue utilizada durante el Mundial 2026, aunque en aquella oportunidad los dispositivos emitían luces azules y rojas en los estadios cubiertos.
Los equipos fueron colocados principalmente en el sector de los palcos, una de las zonas del campo que suele presentar mayores dificultades debido a la falta de luz solar y la acumulación de humedad. Estos dispositivos, utilizados habitualmente en estadios del exterior, buscan recrear las condiciones de la luz natural para favorecer el desarrollo del césped mediante fototerapia.
Debido a las condiciones actuales del terreno, Boca no podrá disputar su próximo encuentro como local en La Bombonera y deberá volver a trasladarse al estadio Tomás Adolfo Ducó.
En la cancha de Huracán, donde recientemente venció a Estudiantes de La Plata, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá este sábado a Vélez, comandado por Guillermo Barros Schelotto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
De cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, todavía no está definida la sede.
La intención principal de la institución es poder recuperar La Bombonera y utilizarla para el compromiso internacional. Sin embargo, el estadio de Huracán continúa como una alternativa concreta, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y el estado del campo de juego.
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