Arruabarrena: "El hincha se puede ilusionar, pero no conseguimos nada"

El Vasco sobre la convocatoria de Flores a la Selección Argentina

"ESPERO QUE SEA IMPORTANTE PARA ÉL. SABER QUE A PARTIR DE AHORA, UN SOLO ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN ES UN JUGADOR DE SELECCIÓN Y TIENE QUE COMPORTARSE COMO UN JUGADOR DE SELECCIÓN"El Vasco Arruabarrena sobre la convocatoria de Scaloni para Leonel Flores en Argentina pic.twitter.com/r66TBsi7RP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Por otra parte, el técnico elogió a Leonel Flores tras su convocatoria a la Selección Argentina y destacó la oportunidad que tendrá el juvenil formado en el Predio. “Walter Samuel nos dijo cuál es el programa para él y bienvenido, es un chico del Predio y ganó la opción que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta, que lo disfrute, que sea una experiencia importante”, expresó. Y añadió: “Un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección y debe comportarse como tal. Es inteligente y sé que va a aprovechar al máximo esta oportunidad”.