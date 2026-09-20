Arruabarrena: "El hincha se puede ilusionar, pero no conseguimos nada"

El entrenador de Boca destacó la actuación ante San Lorenzo, habló de las convocatorias de Montero y Flores y pidió mantener la cautela pese al crecimiento del equipo en el torneo local.
Rodolfo Arruabarrena se mostró conforme después del triunfo de Boca por 2-0 ante San Lorenzo, aunque evitó hablar de objetivos cumplidos. “Estoy muy conforme con todo el equipo. El hincha se puede ilusionar y es normal, pero todavía estamos a mitad de temporada, no conseguimos nada”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa. Y agregó: “Hay que seguir trabajando, iremos partido a partido poniendo lo mejor”. La victoria también le permitió sumar por primera vez ante el Ciclón como técnico del Xeneize, después de haber perdido los tres enfrentamientos de su primer ciclo.
“La personalidad la demuestran esta clase de partidos, desde que llegamos fueron todas finales”, afirmó el Vasco destacando la actitud del equipo en una seguidilla de encuentros importantes. En esa línea, remarcó la responsabilidad de representar al club en cada competencia: “Somos Boca y hay que decir presente en todos los torneos, los resultados son los que mandan y creo que el hincha se siente más identificado, eso es un plus”. Además, avisó que el equipo todavía tiene margen para mejorar: “Nunca estoy satisfecho, siempre los entrenadores queremos más”.
Arruabarrena también se refirió a la convocatoria de Álvaro Montero a la Selección de Colombia, que le impedirá contar con el arquero para el partido ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El entrenador reveló que Juan Román Riquelme habló con Néstor Lorenzo y respaldó la decisión del técnico colombiano: “Lorenzo fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la carrera, que representa a su país”. Boca deberá afrontar ese compromiso con una baja importante bajo los tres palos.
Por otra parte, el técnico elogió a Leonel Flores tras su convocatoria a la Selección Argentina y destacó la oportunidad que tendrá el juvenil formado en el Predio. “Walter Samuel nos dijo cuál es el programa para él y bienvenido, es un chico del Predio y ganó la opción que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta, que lo disfrute, que sea una experiencia importante”, expresó. Y añadió: “Un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección y debe comportarse como tal. Es inteligente y sé que va a aprovechar al máximo esta oportunidad”.
De cara al próximo desafío, Arruabarrena ya piensa en el duelo ante Racing por la Copa Argentina y espera que Boca mantenga el nivel mostrado frente a San Lorenzo. “Con Racing tenemos que estar mejor que hoy. Jugamos un buen partido, creo que es la primera vez que tuvimos fluidez ofensiva sin Tomás Aranda y eso es importante, habrá que tratar de mostrarlo los próximos partidos”, analizó. El Xeneize tendrá ahora una semana larga de trabajo, algo que el cuerpo técnico no había podido disfrutar desde su llegada, para preparar el próximo compromiso.
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