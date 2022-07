Boca busca volver a sonreír en La Bombonera ante Talleres

Será contra Talleres de Córdoba, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Liga Profesional, que se jugará este sábado desde las 20.30 en el Estadio Alberto J Armando bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión de ESPN Premium

El Xeneize viene de tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico: 1-2 vs. Unión de Santa Fe, 0-3 vs Banfield y 1-2 vs. San Lorenzo, y se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos, a 6 de distancia del líder Newell's Old Boys de Rosario.

En este contexto, este viernes por la madrugada apareció una pancarta colgada sobre el alambrado del predio de Casa Amarilla: "Jugadores: el mayor premio que tienen ustedes es vestir la camiseta de Boca y están en deuda", apuntaba el mensaje.

Hay expectativas por el recibimiento que tendrán los futbolistas por parte de los hinchas en medio de la crisis que se desató tras la eliminación de la Copa libertadores.

Talleres, por su parte, ocupa el penúltimo escalón con 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. El equipo del portugués Pedro Caixinha atraviesa un pobre presente en el fútbol local, que contrasta con su histórica clasificación para los cuartos de final de la Libertadores.

En esa instancia, el conjunto cordobés será rival de Vélez Sarsfield, el miércoles 3 de agosto en Liniers y una semana después en el estadio Mario Alberto Kempes de su provincia.

La T no gana como visitante por la Liga desde el 4 de diciembre del año pasado (2-1 a Sarmiento en Junín), pero se impuso en La Bombonera(2-1) la última vez que la visitó, el 21 de marzo del año pasado, por la Copa LPF.

POSIBLES FORMACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva o Ulises Ortegoza; Alan Franco, Matías Esquivel y Matías Godoy o Francisco Pizzini; Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

Hora: 20:30.

TV: ESPN Premium.