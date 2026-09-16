Boca, el más ganador en Brasil: las 17 clasificaciones en el territorio vecino

El Xeneize eliminó a San Pablo en el Morumbí en los cuartos de final de la Sudamericana y amplió su registro de triunfos coperos en el durísimo territorio brasileño.
El triunfazo 2-1 global frente a San Pablo por los cuartos de la Copa Sudamericana no quedó solamente como el resultado de una nueva llave superada, sino que también marcó el capítulo más reciente de una extensa historia de enfrentamientos que Boca protagonizó durante décadas ante rivales de ese país.
En total, el conjunto de la Ribera disputó 39 series internacionales contra equipos brasileños, con 26 victorias y 13 derrotas. Dentro de ese historial aparecen 17 mata-mata cuya definición se produjo en Brasil y que terminaron con el equipo argentino como vencedor.
Los rivales fueron Corinthians, San Pablo, Paysandú, Palmeiras, Santos, Internacional, Gremio, Cruzeiro y Fluminense. De esas 17 series ganadas, 13 significaron avanzar a la siguiente instancia, mientras que las cuatro restantes también estuvieron vinculadas a consagraciones.
Entre los antecedentes más recordados aparecen las finales de la Libertadores 2000 y 2003, además de las semifinales de 2001 y 2018. El recorrido también incluye definiciones desde los doce pasos y remontadas en cruces que habían comenzado cuesta arriba.
La estadística se inicia en 1991 y llega hasta el presente. El último festejo fue el reciente ante San Pablo, en una serie que además le permitió dejar atrás una seguidilla de eliminaciones ante conjuntos brasileños y volver a superar una llave internacional frente a un rival de ese país. Fue empate 1 a 1 en el Morumbí y clasificación por el 1 a 0 conseguido en la ida en La Bombonera.
El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con los restantes grandes argentinos. Bajo el criterio de contar únicamente las series cuyo último partido se jugó en Brasil y que terminaron con el equipo argentino clasificado, Boca suma 17, mientras que River tiene ocho, San Lorenzo siete, e Independiente y Racing tres cada uno.
Octavos de final de la Libertadores
Boca sacó ventaja en la Bombonera y luego sostuvo la clasificación en San Pablo con un empate 1-1. Fue el primer mata-mata de esta lista y el comienzo de una serie de cruces que convertirían al Xeneize en un visitante habitual y exitoso en Brasil.
Semifinales de la Copa de Oro Nicolás Leoz
Otra vez Boca ganó el primer partido y después logró sostener la ventaja en Brasil. El empate 1-1 como visitante le permitió meterse en la final del torneo.
Semifinales de la Supercopa Sudamericana
Boca llegó al Morumbí con una ventaja de dos goles y, pese a perder por la mínima, consiguió conservarla para avanzar de ronda.
Final de la Libertadores
Una de las series más recordadas. Después del 2-2 en Buenos Aires, Boca sostuvo el empate sin goles en el Morumbí y se consagró campeón de América en los penales, con triunfo 4-2.
Semifinales de la Libertadores
Octavos de final de la Libertadores
Final de la Libertadores
Boca llegó a Brasil con una ventaja importante y terminó de coronar la serie con una actuación contundente. Ganó 3-1 en el Morumbí, con goles de Carlos Tevez, Marcelo Delgado y Rolando Schiavi, para quedarse con otra Libertadores.
Semifinales de la Sudamericana
El 4-2 conseguido en Buenos Aires le permitió a Boca viajar a Porto Alegre con una diferencia considerable. En Beira-Rio, el equipo sostuvo el cero y selló su clasificación.
Recopa Sudamericana
Boca volvió a imponerse ante San Pablo. Después del 2-1 de la ida, empató 2-2 en el Morumbí y se quedó con la serie.
Final de la Libertadores
Una de las finales más contundentes de la historia de Boca. El 3-0 de la ida ya había dejado prácticamente definida la serie, pero el equipo de Miguel Russo volvió a ganar en Porto Alegre: fue 2-0 con dos goles de Riquelme.
Octavos de final de la Libertadores
Boca viajó a Belo Horizonte con una ventaja mínima y terminó ganando nuevamente. Los goles de Rodrigo Palacio y Martín Palermo le dieron el triunfo 2-1 y la clasificación.
Cuartos de final de la Libertadores
El equipo dirigido por Julio César Falcioni se llevó una ventaja corta de Buenos Aires y consiguió sostenerla en Río de Janeiro. El 1-1 como visitante metió a Boca en las semifinales.
Octavos de final de la Libertadores
Un año después de la recordada final de 2012, Boca volvió a encontrarse con Corinthians y esta vez fue el Xeneize el que avanzó. El 1-0 de la ida y el 1-1 en San Pablo fueron suficientes para conseguir la clasificación.
Cuartos de final de la Libertadores
Otra vez Mineirao fue escenario de una clasificación de Boca. El equipo llegó con dos goles de ventaja y, pese a que Cruzeiro descontó, Pavón marcó el 1-1 que terminó de asegurar el pase a semifinales.
Boca volvió a cruzarse con Palmeiras en una instancia decisiva y volvió a eliminarlo. El 2-0 de la ida, con dos goles de Darío Benedetto, resultó fundamental. En Brasil, el Xeneize empató 2-2 y selló el pase a la final.
Semifinales de la Libertadores
Otra vez Palmeiras y otra vez una definición inolvidable. Después de dos empates, Boca se impuso en la tanda de penales en San Pablo por 4-2, con Sergio Romero como figura, y avanzó a la final de la Copa Libertadores.
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