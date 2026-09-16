Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo tras su gol en el Morumbí: "Perdí a un compañero en esta cancha"

El recuerdo de una noche que marcó a Nacional

El 22 de agosto de 2024, Izquierdo se desplomó en el tramo final del partido entre Nacional y San Pablo en el Morumbí. El defensor fue retirado en ambulancia y trasladado de urgencia al hospital paulista. El parte médico informó posteriormente que había sufrido una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia cardíaca y, tras varios días de internación, falleció el 27 de agosto.

Para Lozano, aquel episodio quedó ligado para siempre a ese estadio. Él fue uno de los compañeros que estuvo cerca de Izquierdo aquella noche, cuando el fútbol quedó completamente en segundo plano ante la gravedad de la situación. Por eso, regresar al Morumbí dos años después y hacerlo además como protagonista de una clasificación tuvo una carga especial para el defensor uruguayo.