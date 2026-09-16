El fuerte cruce entre Cristiano Ronaldo y Matías Palacios que tuvo un antecedente en 2024

El momento del cruce entre Ronaldo y Palacios

Cristiano Ronaldo e Palacios… pic.twitter.com/LB9cDYgDkO — Central do Arabão (@centraldoarabao) September 15, 2026

Esta vez, el resultado fue completamente diferente y Al Nassr sufrió una contundente derrota por 4-0. El portugués tuvo algunas oportunidades para descontar, entre ellas una chilena que se fue por encima del travesaño y un tiro libre sobre el final, pero no logró cambiar el desarrollo del encuentro. Al Nassr, además, llegó después de perder 2-1 ante Al Ittihad y arrancó su participación continental sin puntos.