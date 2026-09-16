El fuerte cruce entre Cristiano Ronaldo y Matías Palacios que tuvo un antecedente en 2024

El portugués y el argentino volvieron a protagonizar un tenso episodio durante la goleada 4-0 del Al Ain sobre Al Nassr, casi dos años después de otro enfrentamiento que también había quedado registrado.
Cristiano Ronaldo y Matías Palacios volvieron a protagonizar un fuerte cruce en un partido entre Al Ain y Al Nassr. Esta vez, el episodio ocurrió durante la goleada 4-0 del conjunto emiratí por la primera fecha de la Champions League de Asia. El argentino frenó el avance del portugués y ambos terminaron en el piso después de un forcejeo que no fue sancionado por el árbitro.
La acción se produjo cuando Al Ain ya ganaba 2-0 y Ronaldo intentaba ingresar al área rival. Palacios fue a marcarlo y, tras el contacto entre ambos, se generó un intercambio físico que terminó con los dos futbolistas en el suelo sin que el árbitro intervenga. No es la primera vez que ambos tienen un encontronazo.
El episodio recordó inmediatamente a lo ocurrido en noviembre de 2024, cuando Ronaldo y Palacios también se enfrentaron durante un Al Nassr-Al Ain por la misma competencia. En aquella oportunidad, el argentino reclamó por un supuesto codazo y el portugués terminó sujetándolo durante el forcejeo. El partido terminó con triunfo 5-1 para el equipo saudí y Ronaldo marcó uno de los goles.
Esta vez, el resultado fue completamente diferente y Al Nassr sufrió una contundente derrota por 4-0. El portugués tuvo algunas oportunidades para descontar, entre ellas una chilena que se fue por encima del travesaño y un tiro libre sobre el final, pero no logró cambiar el desarrollo del encuentro. Al Nassr, además, llegó después de perder 2-1 ante Al Ittihad y arrancó su participación continental sin puntos.
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