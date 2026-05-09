Torneo Apertura 2026: Boca Juniors y Huracán se enfrentan en la Bombonera por los octavos de final

La principal incógnita pasa por el estado de Leandro Brey, quien sufrió un fuerte golpe durante el compromiso copero. El arquero será evaluado hasta último momento y, en caso de no estar en condiciones, su lugar volverá a ocuparlo Javier García.

Más allá del traspié internacional, Boca atraviesa un buen momento en el torneo doméstico. El Xeneize terminó segundo en la Zona A con 30 puntos, apenas por detrás de Estudiantes de La Plata, y mantiene un extenso invicto a nivel local. Esa campaña le permitió asegurarse la localía en gran parte de los playoffs, un factor que históricamente suele pesar en la Bombonera.

Enfrente estará un Huracán que llega con más descanso y con la ilusión de dar el golpe. El conjunto de Parque Patricios, conducido por Diego Martínez, finalizó séptimo en la Zona B y consiguió la clasificación tras una campaña irregular, en la que sumó cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas.

huracan Huracán llega al cruce tras igualar con Racing y buscará dar el golpe como visitante en La Bombonera.

El Globo no atraviesa su mejor racha, ya que acumula tres partidos sin ganar. En sus últimas presentaciones empató con Tigre, perdió frente a Argentinos Juniors y luego igualó sin goles ante Racing Club. Sin embargo, el equipo mostró una importante solidez fuera de casa, donde apenas sufrió una derrota en toda la fase inicial.

Posibles formaciones

Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Hora: 19.

TV: TNT Sports Premium.