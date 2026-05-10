Claudio Úbeda: "Tenemos que levantar la cabeza ya mismo"

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Aprender de los errores

El entrenador insistió en que la eliminación debe transformarse en aprendizaje. “De los errores se aprende. No hay que dejar pasar este tipo de instancias. Si no ganás, quedás afuera y no te dan margen de error. Esto tiene que servir sí o sí como referencia de que no se puede volver a cometer”, afirmó.

Más allá de la frustración por la caída, Úbeda buscó trasladar rápidamente el foco hacia el calendario inmediato. Boca tendrá por delante dos compromisos clave por la Copa Libertadores, competencia que ahora adquiere un peso todavía mayor dentro de la temporada.

Enfocarse en la Libertadores

“Tenemos dos finales por delante, hay que focalizarse en esos dos partidos y achicar el margen de error al mínimo. Tenemos una competencia importantísima y motivos suficientes para saber que tenemos que levantar la cabeza, ya mismo”, sostuvo.

También se refirió a dos nombres propios. Sobre Adam Bareiro, que debió salir a poco de comenzado el encuentro, explicó que “lo lastimó la jugada de la tijera” y aclaró que la molestia “no tiene nada que ver con la anterior”. En cuanto a Miguel Merentiel, respaldó al delantero pese a su presente sin gol: “A veces los delanteros atraviesan rachas negativas. Hay que apoyarlo, trabajar en la definición y en la confianza para que siga generando oportunidades”.