Claudio Úbeda: "Tenemos que levantar la cabeza ya mismo"

El técnico de Boca, Claudio Úbeda valoró la entrega de sus jugadores, admitió errores determinantes y pidió enfocarse de inmediato en la Libertadores.
La eliminación de Boca en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 dejó un clima de fuerte desilusión en La Bombonera. Después del partido,el técnico Claudio Úbeda habló con tono autocrítico, expresó su angustia por el desenlace y dejó en claro que el plantel deberá reaccionar de inmediato.
“Nos deja angustiados. Tuvimos un dominio absoluto del juego, muchas situaciones de gol. Cometimos errores, es lógico, pudimos recuperarnos y después vinieron los dos penales. No tengo nada para reprocharle a los jugadores, hicieron un esfuerzo tremendo”, señaló el entrenador, en una primera lectura de lo ocurrido.
El análisis de Úbeda estuvo centrado en una idea que se repitió a lo largo de su exposición: Boca generó lo suficiente como para avanzar, pero falló en los momentos decisivos. Según el técnico, la diferencia no estuvo en una superioridad futbolística del rival sino en errores propios que terminaron siendo determinantes en una instancia sin margen de recuperación.
“No fue una virtud del rival, fue un error nuestro que tenemos que absorber y corregir para que no vuelva a pasar. Tendríamos que haber avanzado porque sentíamos que lo debíamos hacer. Los chicos hicieron todo lo posible para revertirlo, nos faltó finalización”, remarcó.
El entrenador insistió en que la eliminación debe transformarse en aprendizaje. “De los errores se aprende. No hay que dejar pasar este tipo de instancias. Si no ganás, quedás afuera y no te dan margen de error. Esto tiene que servir sí o sí como referencia de que no se puede volver a cometer”, afirmó.
Más allá de la frustración por la caída, Úbeda buscó trasladar rápidamente el foco hacia el calendario inmediato. Boca tendrá por delante dos compromisos clave por la Copa Libertadores, competencia que ahora adquiere un peso todavía mayor dentro de la temporada.
“Tenemos dos finales por delante, hay que focalizarse en esos dos partidos y achicar el margen de error al mínimo. Tenemos una competencia importantísima y motivos suficientes para saber que tenemos que levantar la cabeza, ya mismo”, sostuvo.
También se refirió a dos nombres propios. Sobre Adam Bareiro, que debió salir a poco de comenzado el encuentro, explicó que “lo lastimó la jugada de la tijera” y aclaró que la molestia “no tiene nada que ver con la anterior”. En cuanto a Miguel Merentiel, respaldó al delantero pese a su presente sin gol: “A veces los delanteros atraviesan rachas negativas. Hay que apoyarlo, trabajar en la definición y en la confianza para que siga generando oportunidades”.
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