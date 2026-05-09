Huracán dio el golpe en La Bombonera y eliminó a Boca

Pese a la interrupción, Boca siguió empujando. El partido se jugó durante largos pasajes cerca del área defendida por Galíndez, que terminó siendo el gran protagonista de la primera mitad. Incluso sobre el cierre, Milton Giménez había marcado el empate tras una asistencia de Merentiel, pero el tanto fue anulado por posición adelantada y ratificado por el VAR.

Para el segundo tiempo, Ubeda buscó variantes. El ingreso de Malcom Braida modificó el esquema, aunque el Xeneize ya no encontró la misma intensidad ni la claridad del tramo final del primer tiempo.

La primera aproximación de riesgo llegó recién a los 15 minutos, cuando un centro de Aranda encontró a Giménez y el remate dio en el palo. Boca insistía, pero le costaba transformar la posesión en peligro real.

Repliegue excesivo de Huracán

Huracán, por su parte, se replegó demasiado. El equipo de Diego Martínez perdió capacidad para sostener la pelota y tampoco consiguió lastimar de contraataque. Sin embargo, el desgaste del local parecía abrirle espacios.

Cuando el encuentro se encaminaba al cierre, Boca encontró la igualdad. A los 42 minutos del complemento, Leandro Paredes ejecutó un tiro libre, Galíndez salió mal y la pelota terminó rebotando en la espalda de Milton Giménez antes de ingresar. Hubo una extensa revisión del VAR, pero finalmente Pablo Echavarría convalidó el 1-1 que llevó la definición al alargue.

En la prórroga llegaron los momentos decisivos. Apenas comenzado el tiempo suplementario, Lautaro Di Lollo cometió una infracción dentro del área sobre Juan Bisanz. El árbitro sancionó penal y Óscar Romero se hizo cargo de la ejecución. Con un remate fuerte al medio puso el 2-1.

Noche difícil para Di Lollo

La noche de Di Lollo se complicó todavía más pocos minutos después. Una mano alta dentro del área volvió a derivar en revisión y nuevo penal para Huracán. Otra vez Romero fue implacable y estableció el 3-1 antes del cierre del primer tiempo suplementario.

Cuando el partido parecía resuelto, Huracán sufrió un golpe inesperado. Eric Ramírez fue expulsado por una dura infracción sobre Aranda y, en la misma secuencia, Fabio Pereyra vio la segunda amarilla por protestar. En cuestión de segundos, el Globo quedó con nueve jugadores.

Con ventaja numérica y obligado por la urgencia, Boca se lanzó al ataque. En el segundo tiempo del alargue apareció Ángel Romero, que había ingresado para la prórroga, y descontó para el 3-2. Fue además su primer gol con la camiseta azul y oro.

El tramo final se jugó con dramatismo. Boca empujó hasta el último instante, pero Huracán resistió con orden y carácter para sellar una clasificación de enorme valor.

La derrota dejó un fuerte impacto en el equipo de la Ribera. Después de un partido en el que tuvo momentos de dominio, numerosas situaciones de gol y un cierre cargado de tensión, el Xeneize volvió a quedarse antes de tiempo en el certamen.