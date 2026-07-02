El Vasco Arruabarrena probó un equipo en Boca con varias sorpresas

El flamante nuevo entrenador realizó su primer ensayo formal de fútbol en Boca Predio y probó dos formaciones con varias novedades.
El regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco de Boca empieza a tomar forma. A pocos días del amistoso frente a Defensa y Justicia, el entrenador encabezó su primera práctica formal de fútbol en Boca Predio, donde enfrentó a la Reserva y evaluó distintas variantes pensando en el inicio de la temporada. El ensayo dejó varias sorpresas tanto en los nombres elegidos como en la estructura táctica.
El Vasco dividió al plantel en dos equipos y mezcló habituales titulares con futbolistas que habían tenido poca participación durante el semestre anterior. La primera formación estuvo integrada por Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Leonel Flores.
El segundo once formó con Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado y Alan Velasco; Carlos Palacios; Milton Giménez y Ángel Romero.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decisión de separar a la dupla central conformada por Di Lollo y Ayrton Costa, que había terminado consolidándose en el semestre pasado. Además, el flamante refuerzo Leandro Lozano apareció entre los titulares, mientras que Braida volvió a desempeñarse como lateral izquierdo.
La mitad de la cancha también dejó varios interrogantes. Sin Leandro Paredes, el mediocampo mostró distintas alternativas: Ascacibar fue acompañado por Rey Domenech y Alarcón en uno de los equipos, mientras que Delgado compartió el eje con Belmonte y Velasco en el otro. Más adelantados aparecieron Tomás Aranda y Carlos Palacios, dos futbolistas que buscan ganarse un lugar desde el arranque.
En ataque, Arruabarrena dejó una primera señal táctica clara: no utilizó un esquema con dos centrodelanteros. En una formación, Merentiel estuvo acompañado por Leonel Flores y Aranda, mientras que en la otra el tridente ofensivo fue integrado por Palacios, Giménez y Romero, con un único delantero de referencia.
Las ausencias también marcaron la jornada. Exequiel Zeballos quedó al margen mientras continúa sin resolver su situación contractual y con intenciones de salir del club, mientras que Kevin Zenón no pudo participar debido a una molestia en el sóleo. Tampoco estuvo disponible Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una lesión.
El amistoso de este sábado ante Defensa y Justicia servirá para que el Vasco siga ajustando piezas y empiece a perfilar el equipo que buscará debutar con el pie derecho cuando Boca inicie oficialmente la competencia en la Copa Argentina frente a Sarmiento. Las primeras pruebas ya dejaron pistas sobre la idea futbolística que pretende imponer en su segundo ciclo al frente del Xeneize.
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