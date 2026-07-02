El Vasco Arruabarrena probó un equipo en Boca con varias sorpresas

La mitad de la cancha también dejó varios interrogantes. Sin Leandro Paredes, el mediocampo mostró distintas alternativas: Ascacibar fue acompañado por Rey Domenech y Alarcón en uno de los equipos, mientras que Delgado compartió el eje con Belmonte y Velasco en el otro. Más adelantados aparecieron Tomás Aranda y Carlos Palacios, dos futbolistas que buscan ganarse un lugar desde el arranque.

En ataque, Arruabarrena dejó una primera señal táctica clara: no utilizó un esquema con dos centrodelanteros. En una formación, Merentiel estuvo acompañado por Leonel Flores y Aranda, mientras que en la otra el tridente ofensivo fue integrado por Palacios, Giménez y Romero, con un único delantero de referencia.

Las ausencias también marcaron la jornada. Exequiel Zeballos quedó al margen mientras continúa sin resolver su situación contractual y con intenciones de salir del club, mientras que Kevin Zenón no pudo participar debido a una molestia en el sóleo. Tampoco estuvo disponible Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una lesión.

El amistoso de este sábado ante Defensa y Justicia servirá para que el Vasco siga ajustando piezas y empiece a perfilar el equipo que buscará debutar con el pie derecho cuando Boca inicie oficialmente la competencia en la Copa Argentina frente a Sarmiento. Las primeras pruebas ya dejaron pistas sobre la idea futbolística que pretende imponer en su segundo ciclo al frente del Xeneize.