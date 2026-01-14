Boca empató sin goles con Millonarios de Colombia en la Copa Miguel Ángel Russo

El Xeneize tuvo la primera ocasión de gol del partido a los siete minutos: desde un córner, Leandro Paredes le dio un pase a la cabeza a Lautaro Di Lollo, quien sacó un remate que pasó apenitas por encima del travesaño. Prosiguieron un tiro desviado de Ander Herrera y una gran jugada colectiva en la que Rodrigo Ureña le arrebató el balón a Brian Aguirre, cuando éste estaba a punto de disparar en el área chica.

Y, en la última del primer tiempo, Paredes casi marca de tiro libre: su ejecución pasó la barrera y dio con violencia en la red del arco de un costado. ¡Los hinchas de Boca gritaron gol! De esta manera, se fueron 0 a 0 al descanso tras un monólogo del club local.

Embed

En el inicio del complemento, Miguel Merentiel se perdió el gol con un remate de primera dentro del área que picó y se fue por arriba del travesaño tras un gran centro de Brian Aguirre. Promediando esta etapa, Radamel Falcao entró y fue silbado por la hinchada bostera por su pasado en el club de Núñez.

El club argentino siguió dominando y llegando con mucho peligro: Merentiel reventó el travesaño, el arquero del equipo colombiano De Amores despejó un centro venenoso de Barinaga y le atajó un penal a Ezequiel Zeballos, en una definición abriendo el pie muy anunciada por el futbolista.

Con el empate 0 a 0 en el marcador, Boca y Millonarios levantaron cada uno un trofeo de la Copa Miguel Ángel Russo, consagrándose campeón ambos de esta manera. Juan Román Riquelme anunció que este amistoso internacional en homenaje al entrenador se disputará todos los años.