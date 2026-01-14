Boca 0-0 Millonarios: Leandro Paredes y Radamel Falcao recibieron la Copa Miguel Ángel Russo

Marcelo "Chelo" Delgado, encargado del fútbol del club azul y oro, le entregó el trofeo a Falcao y Paredes, quienes posaron juntos para las cámaras ante el aplauso de los futbolistas de los dos equipos. A diferencia del Tigre, que no fue dirigido por él, Paredes tuvo un gran vínculo con Russo, el DT con el que volvió a la institución.

Russo es uno de los entrenadores más importantes de la historia de Boca, habiendo ganado la Primera División 2019-20, la Copa de la Liga 2020 y la inolvidable Copa Libertadores 2007. Además, es uno de los pocos que tuvo tres ciclos en la institución y fue el más longevo en conducir los rumbos del equipo.

Por su parte, Russo dejó una gran huella en Millonarios de Colombia, donde fue diagnosticado con cáncer y lo dirigió pese a la enfermedad inclusive logrando dos títulos: Primera División 2017 y Superliga de Colombia 2018. El entrenador entró en el corazón de todos los hinchas.

Juan Román Riquelme anunció que la Copa Miguel Ángel Russo se disputará todos los años en enero para homenajear eternamente al entrenador que es muy querido por ambas instituciones.