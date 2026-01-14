Fútbol |

Equipos del fútbol argentino se unen a la campaña solidaria por los incendios en la Patagonia

River, Vélez, Argentinos Juniors, Rosario Central y All Boys, se unen a la campaña solidaria para enviar donaciones a las familias damnificadas y bomberos. Enterate cómo podés ayudar.

A partir de los graves incendios que están activos en la Patagonia de nuestro país, varios clubes del fútbol argentino se movilizaron para recibir donaciones ante el estado de emergencia.

centrsl donaciones
Rosario Central se unió a la campaña de donaciones para los damnificados por los incendios en la Patagonia.

Rosario Central se unió a la campaña de donaciones para los damnificados por los incendios en la Patagonia.

Muchas instituciones asumieron un rol activo y solidario para ayudar a combatir estos incendios y a las familias afectadas. River, Argentinos Juniors, All Boys, Rosario Central y Vélez pusieron en marcha campañas para recibir donaciones materiales para asistir de manera directa a los damnificados.

ADEMÁS: Epuyén declara el estado de catástrofe mientras esperan lluvias en la región

Los clubes detallaron que reciben tanques de agua, mangueras, alimentos no perecederos, agua mineral, ropa y otros elementos clave tanto para las familias como para los brigadistas que trabajan en la zona.

Una vez más, los clubes sociales asumen su rol y trabajan para ayudar a los que más lo necesitan a través de acciones solidarias, como pasó en la pandemia del coronavirus y las inundaciones en Bahía Blanca.

Estos son los puntos de recepción de donaciones:

River

Se puede sumar donaciones a la campaña de Fundación River y Red Solidaria desde este link, para acompañar y colaborar con la reparación de daños.

All Boys

  • Sede (CABA): Mercedes 1951 – Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 / Sábados de 10:00 a 14:00
  • Localidad de Mercedes (PBA): Calle 314 y 121 – Todos los días, 24

Argentinos Juniors

  • Polideportivo Las Malvinas: Tronador 41, CABA – Todos los días de 12:00 a 22:00
  • Sede Fundación Social: Nazca 2511, CABA – Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00
  • BichoStore: Gavilán 2187, CABA – Lunes a viernes de 10:00 a 19:00

Vélez Sarsfield

  • Sede: Av. Juan B. Justo 9200, CABA – Lunes a sábados de 10:00 a 22:00

Rosario Central

Guardería Náutica

  • Miércoles 14/01 de 9 a 18

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados