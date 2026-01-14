Equipos del fútbol argentino se unen a la campaña solidaria por los incendios en la Patagonia

centrsl donaciones Rosario Central se unió a la campaña de donaciones para los damnificados por los incendios en la Patagonia.

Muchas instituciones asumieron un rol activo y solidario para ayudar a combatir estos incendios y a las familias afectadas. River, Argentinos Juniors, All Boys, Rosario Central y Vélez pusieron en marcha campañas para recibir donaciones materiales para asistir de manera directa a los damnificados.

Los clubes detallaron que reciben tanques de agua, mangueras, alimentos no perecederos, agua mineral, ropa y otros elementos clave tanto para las familias como para los brigadistas que trabajan en la zona.

Una vez más, los clubes sociales asumen su rol y trabajan para ayudar a los que más lo necesitan a través de acciones solidarias, como pasó en la pandemia del coronavirus y las inundaciones en Bahía Blanca.

Estos son los puntos de recepción de donaciones:

River

Se puede sumar donaciones a la campaña de Fundación River y Red Solidaria desde este link, para acompañar y colaborar con la reparación de daños.

All Boys

Sede (CABA): Mercedes 1951 – Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 / Sábados de 10:00 a 14:00

Localidad de Mercedes (PBA): Calle 314 y 121 – Todos los días, 24

Argentinos Juniors

Polideportivo Las Malvinas: Tronador 41, CABA – Todos los días de 12:00 a 22:00

Sede Fundación Social: Nazca 2511, CABA – Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00

BichoStore: Gavilán 2187, CABA – Lunes a viernes de 10:00 a 19:00

Vélez Sarsfield

Sede: Av. Juan B. Justo 9200, CABA – Lunes a sábados de 10:00 a 22:00

Rosario Central

Guardería Náutica