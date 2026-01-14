Equipos del fútbol argentino se unen a la campaña solidaria por los incendios en la Patagonia

River, Vélez, Argentinos Juniors, Rosario Central y All Boys, se unen a la campaña solidaria para enviar donaciones a las familias damnificadas y bomberos. Enterate cómo podés ayudar.
A partir de los graves incendios que están activos en la Patagonia de nuestro país, varios clubes del fútbol argentino se movilizaron para recibir donaciones ante el estado de emergencia.
Muchas instituciones asumieron un rol activo y solidario para ayudar a combatir estos incendios y a las familias afectadas. River, Argentinos Juniors, All Boys, Rosario Central y Vélez pusieron en marcha campañas para recibir donaciones materiales para asistir de manera directa a los damnificados.
Los clubes detallaron que reciben tanques de agua, mangueras, alimentos no perecederos, agua mineral, ropa y otros elementos clave tanto para las familias como para los brigadistas que trabajan en la zona.
Una vez más, los clubes sociales asumen su rol y trabajan para ayudar a los que más lo necesitan a través de acciones solidarias, como pasó en la pandemia del coronavirus y las inundaciones en Bahía Blanca.
River
Se puede sumar donaciones a la campaña de Fundación River y Red Solidaria desde este link, para acompañar y colaborar con la reparación de daños.
All Boys
Argentinos Juniors
Vélez Sarsfield
Rosario Central
Guardería Náutica
comentar