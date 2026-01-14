Juan Román Riquelme: el mercado de pases de Boca y un gran anuncio sobre la Copa Russo

“Lo digo como hincha y con mucha ilusión, de verdad tenemos un gran plantel, con grandes jugadores. En enero del año pasado llegaron 7 jugadores y estábamos todos felices. Dijeron que fue el mejor mercado en los últimos 20 años del club. Estamos muy felices de los jugadores que llegaron", expresó Riquelme insinuando que el equipo está bien así en diálogo con el Canal de Boca.

"Después, en junio, volvimos incorporar a Braida y Pellegrino, y el jugador que todos queríamos: Paredes. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa entre ellos tener la suerte de contar con Leandro. No tenemos que volvernos tan loco. Tenemos un gran plantel. A veces a los jugadores les cuesta acomodarse a nuestro club un poco más que a otros. Tengo la confianza de que se acomodarán. Este año lo van a disfrutar mucho y nos harán disfrutar mucho también”, concluyó el presidente el tema.

image

Por otro lado, Riquelme habló de la Copa Miguel Ángel Russo con Millonarios de Colombia: “Es muy importante porque es donde él comenzó con su enfermedad cuando dirigía a Millonarios. Él es mi amigo, por más que no lo tenga presente, es mi amigo. Me acuerdo de él todos los días. Estaba muy agradecido a la gente de Millonarios, al presidente y a los médicos por cómo lo trataron y cuidaron en Colombia. Estamos muy agradecidos al presidente de Millonarios, a toda esa institución porque se pusieron a disposición enseguida. Ojala lo puedan disfrutar en nuestra casa”.

Y anunció una bomba sobre las pretemporadas de Boca: “Es un día muy lindo, hacía mucho tiempo que teníamos la idea de poder jugar en enero en nuestro estadio. Ojalá lo disfruten mucho. Hoy podemos confirmar que la vamos a jugar todos los años. Va a ser todos los enero. La gente y nosotros lo vamos a poder disfrutar. Estamos muy contentos”.

Por otra parte, se refirió a Marino Hinestroza, que está cerca de jugar en Boca: “Es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para jugar la pelota”. Y habló de este 2026 del Xeneize: “Es un año muy importante para nosotros. La ilusión es grande. Tenemos mucho torneos por delante, la Copa Libertadores que la vamos a volver a jugar y es muy importante. Esperemos poder competir bien y llegar hasta el final”.

Por último, Riquelme dejó un mensaje para los hinchas. “A los bosteros les digo que disfruten. Siempre es lindo estar en casa, ellos son felices en La Bombonera. Nos da felicidad que muchos socios que no pueden venir en la temporada la puedan disfrutar”: