El juvenil comenzó el ensayo táctico entre los titulares, aunque luego fue reemplazado por Alan Velasco, y pelea por un lugar en el ataque para enfrentar a Atlético Mineiro este sábado.
Tomás Aranda tiene muchas posibilidades de ser titular en Boca para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. En la primera práctica del Xeneize en Colombia, realizada este jueves en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Rodolfo Arruabarrena lo eligió para comenzar el trabajo táctico entre los titulares, aunque minutos después le cedió su lugar a Alan Velasco.
La disputa por ese puesto es la única incógnita que mantiene el entrenador de cara al encuentro de este sábado, desde las 19.30, en el Metropolitano Roberto Meléndez. Además de Aranda y Velasco, Leonel Flores también aparece entre las alternativas, aunque habría quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico.
En condiciones óptimas, el juvenil corre con ventaja por su capacidad para generar juego, romper líneas con su gambeta y asistir a sus compañeros. Sin embargo, su falta de continuidad representa un factor a tener en cuenta, ya que desde fines de agosto apenas sumó 26 minutos en su regreso ante Defensa y Justicia y otros 34 en la victoria frente a Banfield por la Copa Argentina.
Del otro lado está Velasco, quien viene siendo titular y mostró una evolución en sus últimas presentaciones. Por eso, aunque la primera prueba de Arruabarrena dejó una señal favorable para Aranda, el entrenador todavía debe resolver quién ocupará el sector izquierdo de la zona ofensiva y acompañará a Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
El Vasco tendrá una última oportunidad para despejar la duda durante el entrenamiento de este viernes, jornada en la que también brindará una conferencia de prensa. La práctica será clave para terminar de definir la formación que buscará el título continental y cortar una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales.
La otra novedad en el equipo pasa por el regreso de Lautaro Blanco, quien había sido preservado ante Banfield por una fatiga muscular y ya volvió a entrenarse a la par del grupo. El lateral izquierdo será titular en lugar de Malcom Braida, mientras que Milton Delgado también está en condiciones de jugar pese al leve esguince que sufrió en la rodilla derecha.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Tomás Aranda o Alan Velasco, y Miguel Merentiel.
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