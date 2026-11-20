Boca se entrena en Colombia a horas del duelo decisivo (Foto: @BocaJrsOficial).

El Vasco tendrá una última oportunidad para despejar la duda durante el entrenamiento de este viernes, jornada en la que también brindará una conferencia de prensa. La práctica será clave para terminar de definir la formación que buscará el título continental y cortar una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales.

La otra novedad en el equipo pasa por el regreso de Lautaro Blanco, quien había sido preservado ante Banfield por una fatiga muscular y ya volvió a entrenarse a la par del grupo. El lateral izquierdo será titular en lugar de Malcom Braida, mientras que Milton Delgado también está en condiciones de jugar pese al leve esguince que sufrió en la rodilla derecha.

La probable formación de Boca para la final de la Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Tomás Aranda o Alan Velasco, y Miguel Merentiel.